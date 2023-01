Aniversário de São Paulo: confira dicas do que fazer para aproveitar o feriado

A cidade de São Paulo completa 469 anos nesta quarta-feira, 25 - mas o presente fica para os moradores da cidade, que ganham uma folga no meio da semana, para descansar ou curtir as inúmeras atrações da capital.

A prefeitura da cidade preparou uma programação com o tema São Paulo: O Mundo se Encontra Aqui, com atrações ao longo da semana, até o dia 29. Mas no dia 25, logicamente, a programação é especial, com shows gratuitos no Vale do Anhangabaú a partir do meio-dia.

Além da programação oficial, há muito mais opções para curtir em São Paulo nesta quarta-feira. Confira o que fazer neste feriado a seguir:

Assistir a shows de graça no Vale do Anhangabaú

Vale do Anhangabaú: programação tem shows a partir do meio-dia

Nesta quarta-feira, 25, a celebração oficial da prefeitura de São Paulo será no Vale do Anhangabaú, com shows gratuitos ao longo do dia. O cantor Almir Sater abre as apresentações ao meio-dia; depois dele, entram em cena Fresno, Vitor Kley e Thedy Correa (14h); Baile da Dona Onete com Gaby Amarantos e Aqno (16h); Belo (18h) e João Gomes (20h). Para as crianças, haverá programação especial na Praça das Artes entre meio-dia e 18h. Confira a programação completa aqui.

Curtir as atrações gratuitas de São Paulo

Edifício Copan vira um acordeon na visão do artista Jean Rosa Foto: Mavinho Acoroni

São Paulo não é uma cidade exatamente barata - no entanto, com sua diversidade, há muitas atrações gratuitas disponíveis. Selecionamos oito - incluindo uma mostra especial para o aniversário da cidade. A exposição Redescobrindo São Paulo, em cartaz no Shopping Center 3, traz um outro olhar para cartões-postais da cidade, como o Edifício Copan, com intervenções do artista Jean Rosa. Fica em cartaz até dia 29. Veja mais opções de lazer de graça aqui.

Pegar um cineminha na Mostra de Cinema Tim Burton

Com um olhar peculiar sobre o bizarro, o diretor Tim Burton acumula sucessos, com filmes como Os Fantasmas se Divertem (1988), Edward Mãos de Tesoura (1990) A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (1999). Para destacar o legado do diretor, o Centro Cultural Banco do Brasil realiza, entre 25 de janeiro e 26 de fevereiro, a Mostra de Cinema Tim Burton. Ao todo, serão exibidos 23 filmes, incluindo seu primeiro curta, Vincent (1982). Confira aqui mais detalhes sobre a programação.

Provar comidas do mundo todo

Comida típica e farta no restaurante Prato Grego, no Bom Retiro Foto: Felipe Rau/Estadão

São Paulo é uma cidade cosmopolita, construída a partir de várias culturas. Se você está procurando experimentar comidas de vários lugares do mundo, este é o roteiro ideal para você. Reunimos uma seleção de bons restaurantes na cidade que oferecem sabores de México, Grécia e Coreia do Sul. Desde os tradicionais baos de Taiwan até o lanche grego souvlaki, esses restaurantes vão agradar a todos os paladares.

Ver os animais do Zoológico de São Paulo

Leoa com seus bebês na maternidade do Zoológico de São Paulo Foto: Zoológico de SP

O Zoológico de São Paulo, na zona sul da cidade, é sempre um programa de sucesso entre as crianças. A novidade, que chegou esta semana, é a exibição de dois filhotes de leão, que nasceram no fim do ano passado. Embora os bebês ainda estejam em uma área privada, longe do público, é possível acompanhar as imagens da mãe interagindo com os filhotes.

Experimentar o tradicional sanduíche de mortadela

O sanduíche de mortadela é uma das marcas registradas de São Paulo, e é presença garantida nos roteiros de turistas que visitam a cidade. Muitos dos lanches impressionam pelo tamanho e quantidade de mortadela, em especial, o servido no Mercadão de São Paulo, mas uma curiosa ação está marcada para o aniversário da cidade.

Tradicional sanduíche de mortadela do Mercado Municipal, no centro de São Paulo Foto: Taba Benedicto/Estadão

O maior sanduíche de mortadela do mundo será montado nesta quarta-feira (25), em evento que comemora o aniversário de São Paulo. O lanche vai ser apresentado na Fundação Bienal e faz parte do ‘Mortandela Week’, ação que celebra o embutido mais querido da cidade. A iniciativa será auditada pelo Guinness Book.

Aproveitar os espetáculos gratuitos do Mundo do Circo SP

Inaugurado em dezembro, o Mundo do Circo SP, no Parque da Juventude, zona norte de São Paulo, oferece espetáculos variados e gratuitos, abertos ao público. Até o dia 29, o espaço recebe a 15ª edição do Festival do Circo SP. A programação terá dezenas de atrações que passeiam pelos espetáculos mais tradicionais e clássicos do circo, mas conta também com números contemporâneos, que se propõem a provocar reflexões sociais, sem deixar de lado a leveza.

Visitar o Teatro Municipal - e assistir a um espetáculo

O violinista Guido Sant'Anna Foto: Divulgação

O violinista Guido Sant’Anna, premiado no Concurso Internacional Frietz Kreisler, em Viena, no ano passado, se apresenta nesta quarta-feira, 25, no Teatro Municipal de São Paulo, com a Orquestra Sinfônica Municipal, sob a regência do maestro Roberto Minczuk. Caso não consiga ir nesta quarta, o espetáculo ocorre também nos dias 27 e 28.

Japan House, na Avenida Paulista: pedaço do Japão em São Paulo Foto: Felipe Rau/Estadão

O jornalista Gilberto Amendola, da Coluna Direto da Fonte, selecionou 25 lugares imperdíveis da cidade, divididos entre ‘achados’ - lugares que não estão na rota turística, mas guardam a essência da cidade - e ‘básicos’, aqueles que fazem parte da história de São Paulo.

A lista inclui lugarzinhos que servem delícias, como o Cannoli do Calimano, points culturais, caso da Japan House, livraria e mais. Confira aqui.