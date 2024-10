Apagão em SP: Enel terá ‘empréstimo’ de funcionários do exterior; saiba quais países

Em comunicado divulgado nesta segunda, 14, a Enel disse recebeu o reforço de outras distribuidoras - Light, Neoenergia, Elektro, EDP - e que mobilizou profissionais das unidades da empresa instaladas no Chile, Itália, Espanha e Argentina. Equipes que atuam na Enel do Rio de Janeiro e do Ceará também foram convocadas e chegaram a São Paulo no final de semana.

Para resolver os danos causados à rede de baixa tensão será necessária a troca de postes e “quilômetros de cabos”, diz a empresa que afirma que vai restabelecer a energia para todos em três dias (veja mais abaixo). Até o momento, a Prefeitura de São Paulo registrou 386 ocorrências de quedas de árvores. “Destas, 75 aguardam a atuação da empresa Enel para que as equipes municipais iniciem o trabalho”, disse a gestão municipal na noite desta segunda.