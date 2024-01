Após chuvas fortes, deslizamento de terra deixa um idoso morto em São Bernardo do Campo

As chuvas intensas que voltaram a atingir o Estado de São Paulo nesta sexta-feira, 12, deixaram consequências durante a madrugada. Um deslizamento de terra atingiu uma casa em São Bernardo do Campo, um idoso que morava no local morreu após soterramento.

O chamado foi atendido pelo Corpo de Bombeiros por volta de 23h na rua Odair Vieira. Segundo a corporação, foram encaminhas três viaturas para o atendimento, além do serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a Defesa Civil que também estiveram no local. A vítima chegou a ser retirada das terras deslizadas, mas teve óbito declarado ainda no local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, por volta de 22h40 a chuva já havia diminuído na maioria da capital e nas outras 38 cidades de sua área metropolitana. No entanto, até às 23h59 desta sexta-feira, a corporação recebeu, junto da Defesa Civil, 40 chamados para quedas de árvores, 13 casos de alagamentos e 7 chamados para desabamentos e deslizamento. Apenas uma morte foi registrada.

Segundo o CGE, o sábado será de “tempo instável e chuvoso desde a madrugada”, com chuvas moderadas a forte a partir da tarde. No domingo, 14, a chuva diminui, mas o tempo permanece instável, com chuviscos e chuva fraca intermitente.

A semana foi de temporais consecutivos durante essa semana em São Paulo. Na quarta-feira, 10, a região central paulistana sofreu com uma noite de alagamentos e transtornos em série. O fluxo de água bloqueou vias e afetou prédios, casas e comércios.

Nesta terça-feira, 9, um homem de 62 anos morreu eletrocutado após a queda de um fio energizado em Moema, na zona sul. Na segunda-feira, 8, parte da estrutura de manutenção da marquise do Parque Ibirapuera, também na zona sul, desabou e deixou quatro pessoas feridas.