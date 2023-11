Moradores de bairros de São Paulo permanecem sem energia mais de 24 horas após fortes chuvas

Moradores de bairros de São Paulo permanecem sem energia, após danos provocados pelas fortes chuvas que atingiram a capital paulista na tarde de sexta-feira, 3. Há relatos de imóveis no Morumbi, City América, Paraíso e Vila Romana que estão desde as 16h de sexta sem luz, ou seja, há mais de 24 horas. Campo Belo e Butantã também se queixam de falta de luz.

Segundo a Enel Distribuição São Paulo, as regiões mais afetadas foram as zonas sul e oeste da cidade, embora também haja relatos de falta de energia nas zonas leste e norte na noite de sexta. A previsão é que o serviço seja totalmente restabelecido em toda a cidade até terça-feira, 7.

A falta de energia também afeta o abastecimento de água em diversas regiões (veja lista mais abaixo).

Na Vila Andrade, na zona sul, uma árvore caiu na Rua Itajara, na tarde de sexta, em razão das chuvas, e quebrou dois postes de energia. Desde então, a região permanece totalmente sem energia. Há relato ainda de casas sem luz, internet e sinal de celular entre a Rua Itapaiúna e a Avenida Giovanni Gronchi. Procuradas, a Tim, Claro e Vivo ainda não se manifestaram.

Queda de árvore deixa moradores sem energia na Vila Andrade, na zona sul de São Paulo. Foto: Leo Mendes/Estadão

Na Rua Crítios, no Morumbi, na zona sul, a luz acabou por volta das 16 horas de sexta. Moradores se queixam da demora no atendimento para a resolução do problema, assim como dificuldade no atendimento.

Continua após a publicidade

Na Vila Romana, na zona oeste, também há locais sem energia. Morador da Rua Jaricunas, Sérgio Luís Petrasso também cobra estimativa para a energia se restabelecida. Segundo ele, os telefones da concessionária não estão funcionado nem serviço de SMS e atendimento por WhatsApp. “A energia nos arredores foi reestabelecida, mas a Rua Jaricunas continua sem luz”, afirma ele.

No Paraíso, na zona sul, na Rua Alcino Braga, a previsão dada aos moradores era de que a energia seria retomada por volta da meia-noite, o que não ocorreu. Neste sábado, imóveis permanecem sem luz em diversas ruas do bairro. “Eles passaram uma previsão inicial, mas depois disseram que não tem horário”, disse Kátia Oliveira.

No mesmo bairro, o morador Eliseu Trindade disse que a situação no condomínio dele é delicada, em razão da quantidade de idosos que lá vivem. “Moro no Paraíso, bairro afetado com a falta de energia desde as 16 horas de sexta. Um condomínio com muitos idosos tendo que subir 16 andares pelas escadas. As geladeiras descongeladas com perda dos alimentos. Trata-se de uma região com muitos idosos e inúmeros hospitais nos arredores.”

Em Artur Alvim, na zona leste, a moradora Ana Paula Firme acrescenta que está sem luz desde as 17 horas de sexta. “Com crianças pequenas em casa e tudo estragando na geladeira. A Enel desligou os canais de comunicação. Ninguém da vizinhança consegue contato para ter previsão do retorno de energia.”

As fortes chuvas e rajadas de vento que atingiram grande parte do Estado de São Paulo na sexta-feira também deixaram ao menos seis pessoas mortas. Em Osasco, na Grande São Paulo, duas árvores caíram sobre um muro na Avenida Luiz Rink, atingindo um veículo e matando uma pessoa que estava no interior do automóvel, de acordo com a Defesa Civil.

Árvore caída na Rua Macaxás com Rua Vergueiro, no Ipiranga, na zona sul da cidade. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Desde o início do temporal que atingiu a cidade, a Prefeitura de São Paulo afirma que funcionários da limpeza, agentes das subprefeituras e equipes de iluminação pública e de reparos em semáforos estão nas ruas para restabelecer a normalidade na capital paulista.

Continua após a publicidade

“De 94 semáforos inoperantes às 20h de sexta-feira, 77 já tinham sido restabelecidos às 6 horas deste sábado. Houve 618 chamados por falta de iluminação pública às 17 horas, dos quais 523 tinham sido resolvidos até as 6 horas. Das 76 árvores que caíram, 43 já tinham sido removidas no mesmo período”, disse a prefeitura, por meio de nota.

As rajadas de vento chegaram a 104 km/h em alguns pontos da cidade. Em razão da intensidade do temporal, desde o início da chuva e ao longo da noite, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) acompanhou os trabalhos dos agentes da prefeitura em vários pontos da cidade para recuperação de áreas afetadas.

“Equipes das subprefeituras, da Defesa Civil e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), em conjunto com a Enel, passaram a noite, a madrugada e estão nas ruas de todos os bairros da cidade para recuperação de áreas afetadas”, disse a prefeitura.

A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), por meio da Defesa Civil, acrescenta que as equipes estão atuando em todas as regiões da capital paulista e seguem em atendimento a mais de 1.600 ocorrências.

Árvore e galhos caídos na Rua Maria Figueiredo, no Paraíso, após vendaval e chuva forte na tarde de sexta-feira. Foto: Alexandre Calais/Estadão

Nas redes sociais, também há críticas em relação a demora no serviço ser restabelecido. Muitos cobram prazo para concessionária para que a problema seja solucionado.

Continua após a publicidade

Veja na íntegra a resposta da Enel:

“A Enel Distribuição São Paulo informa que as fortes chuvas, acompanhadas de rajadas de vento de até 100 km/h, que atingiram a área de concessão nesta sexta-feira (3) provocaram quedas de árvores e galhos sobre a rede elétrica, danificando trechos inteiros da rede de distribuição em diversos pontos. Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados mais de 874 chamados para quedas de árvores. A companhia reforçou as equipes em campo, nos canais de atendimento e no centro de controle e está trabalhando de forma ininterrupta para normalizar o fornecimento de energia para todos. Informa ainda que as regiões mais afetadas foram as zona Sul e Oeste e está avaliando a extensão dos danos causados. Devido a complexidade do reparo e a necessidade de reconstrução de trechos da rede, em alguns casos, o restabelecimento da energia pode levar mais tempo”.

Para falar com a Enel

O consumidor pode entrar em contato com a Central de Relacionamento da Enel São Paulo pelo 0800 72 72 120. Também pode falar com a central de emergência pelo 0800 72 72 196. Para deficientes auditivos, o telefone é o 0800 77 28 626. Salve também a ‘Elena’ nos contatos (21 99601-9608), assim é possível conseguir realizar serviços. Ela consegue ajudar a registrar falta de luz, solicitar segunda via, consultar débitos, solicitar ressarcimento e também tirar dúvidas sobre outros serviços.

Continua após a publicidade

Ouvidoria da Enel São Paulo

Este é um canal de relacionamento para solucionar ou responder reclamações que a pessoa ainda não conseguiu resolver pelos outros canais de atendimento.

Por teleatendimento: 0800 72 73 110 (atendimento em dias úteis, das 8 horas às 18 horas).

Por carta: enviar em envelope fechado mencionando ‘Ouvidoria’ para o endereço: Avenida das Nações Unidas, 14401, Conjunto 1 ao 4, Torre B1, 17º andar, Vila Gertrudes, São Paulo-SP, CEP: 04794-00.

Falta de energia prejudica abastecimento de água

Em razão das fortes chuvas na tarde de sexta-feira, a falta de energia paralisou instalações e estações elevatórias da empresa, afetando o nível dos reservatórios e, consequente, o abastecimento de água em diversas regiões.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) diz que em constante contato com as concessionárias de energia para restabelecer as instalações o mais breve possível, mas ainda não há previsão de regularização do fornecimento para todas as áreas.

Neste momento os pontos mais críticos na capital paulista são nos bairros: Americanópolis, São Mateus, Itaquera, Vila Mariana, Vila Clara, Santa Etelvina, Guaianazes, Cidade Tiradentes, Vila Mascote, Vila Santa Catarina, Vila Joaniza, Campo Grande, Jardim Promissão, Pedreira, Cidade Ademar, Chácara Flora, Morumbi e Capão Redondo.

Continua após a publicidade

Nos seguintes municípios: Itapecerica da Serra, Mauá, Cotia, Santo André, Diadema, Osasco, Barueri, Guarulhos, Taboão da Serra, Itaquaquecetuba, Biritiba Mirim e Suzano.

“A empresa realiza manobras operacionais para amenizar a situação e caminhões- tanque para abastecer pontos mais críticos. É recomendável que os clientes priorizem o uso da água das caixas-d’água para higiene e alimentação até que o abastecimento esteja normalizado.”

Casos de emergência serão atendidos pelo 0800 055 0195.