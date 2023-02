Linha 4-Amarela do Metrô de SP funciona normalmente nesta quinta após pane no dia anterior

Depois de situação bastante caótica enfrentada por passageiros ao longo da quarta-feira, 15, em razão de duas falhas elétricas na Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, o funcionamento permanece normal na manhã desta quinta-feira, 16. De acordo com a ViaQuatro, concessionária responsável pela operação, todos os trens estão circulação normalmente pelas 11 estações da linha. “Operação normal na Linha 4-Amarela do Metrô”, disse em nota.

Ao longo da quarta-feira, usuários relataram problemas na circulação de trens, assim como lotação de plataformas e acesso de escadas e de catracas, em razão das panes elétricas registradas ainda pela manhã.

Leia também Claro deixa de enviar fatura de telefone para residência e leitora cobra

A primeira falha teve início às 8h20 e foi normalizada oito minutos depois. A circulação foi prejudicada neste período entre as estações Paulista e Pinheiros. Já a segunda começou por volta das 10h e terminou por volta das 20h, dez horas após o início do problema, quando a ViaQuatro afirmou que a situação estava normalizada. Antes disso, o funcionamento seguiu de forma parcial, prejudicando quem aguardava os trens e provocando superlotação nas estações.

Operação Paese foi acionada, mas os passageiros também reclamaram da superlotação dos veículos. Foto: Taba Benedicto/Estadão

Ônibus do Plano de Apoio entre Empresas de Transporte frente as Situações de Emergência (Paese) foram acionados para reforçar o transporte de passageiros entre Butantã e Paulista, de acordo com a concessionária. No entanto, os passageiros também reclamaram da superlotação dos veículos pela manhã, assim como, no fim da tarde de quarta-feira, no retorno para casa.

Em nota, a empresa disse lamentar “os transtornos ocasionados por falha de alimentação elétrica na subestação Fradique Coutinho, na Linha 4- Amarela.” A paralisação impactou no funcionamento de ao menos oito das 11 estações ao longo do dia.

A pane provocada na Linha 4-Amarela produziu um efeito cascata. A Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) afirmou que a Linha 1-Azul, Linha 2-Verde e Linha 3-vermelha chegaram a funcionar com velocidade reduzida em períodos do dia. Por volta das 13 horas de quarta-feira, a situação nas três linhas administradas pelo Metrô já estava normalizada, segundo a companhia.