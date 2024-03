Após SP ter novo apagão, TCM vai mirar contrato da Prefeitura com Enel

Este não era um tema no radar do TCM-SP, pelo entendimento de que a regulação da Enel é de responsabilidade da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). No entanto, pela repercussão do problema na capital paulista, o tribunal decidiu se movimentar no sentido de dialogar com a ANEEL sobre o problema, afirmou Tuma.

A proposta do grupo de estudo será apresentada na sessão plenária do TCM-SP desta quarta-feira, 20, segundo o presidente do tribunal.