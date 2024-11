Apóstolo Rina, líder da igreja Bola de Neve, morre em acidente de moto em SP

As informações sobre o velório e o enterro ainda não foram divulgadas.

A Bola de Neve Church (Igreja Bola de Neve) foi fundada em São Paulo, em 1999, pelo apóstolo Rina e se beneficiou da forte expansão das igrejas evangélicas no país nos últimos 20 anos. Seguindo a linha das igrejas neopentecostais, a Bola de Neve buscou se aproximar do público jovem, com sua imagem e de seu fundador – que já foi surfista – associadas à prática de esportes.