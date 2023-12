Árvore de Natal do Ibirapuera, com 57 metros, é inaugurada neste sábado; veja fotos

O Parque Ibirapuera inaugurou neste sábado, 2, o seu tradicional evento de Natal, e iluminou aquela que é considerada a maior árvore natalina da cidade. Com 57 metros (dois a mais que a do ano passado) e posicionada no lago do parque, a clássica instalação recebeu o brilho completo de cores por volta das 20h.

O espetáculo foi observado por famílias, pais e crianças que logo sacaram os celulares para registrar toda a cena da árvore ganhando as cores. A instalação, junto de todas as atrações natalinas do parque, poderá ser apreciada diariamente entre 19h30 e 22h, até o dia 7 de janeiro.

Parque Ibirapuera inaugura árvore de natal de 57 metros neste sábado. Foto: Werther Santana/Estadão

Presente durante o espetáculo, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), elogiou a inauguração das festividades. “A gente traz esse presente para a cidade, a árvore de natal, com todo esse show, uma alegria enorme poder contagiar o coração de todo mundo e para todos terem esse espírito natalino”, disse.

Com a previsão de aumento de fluxo no parque nesta época, o prefeito afirmou que um projeto está sendo feito para viabilizar o trânsito das pessoas na região.

“(Terá) Reforço da CET (Companhia de Engenharia de Trafego), da GCM (Guarda Civil Municipal). O subprefeito da Vila Mariana vai estar coordenando e fazendo um trabalho para organizar (esse fluxo), disse Nunes. “Hoje está bastante transito por conta da inauguração, mas a gente vai fazer um projeto para poder organizar esse fluxo para que as pessoas possam vir e curtir.”

Espetáculo

O eletricista Thiago Lacerda, que levou a família para acompanhar o evento pela primeira vez, admirou a iluminação das luzes. “Foi um evento muito legal e divertido”, disse. “Gostei de ter o privilégio de ver esse espetáculo, a inauguração da árvore, junto com a minha esposa e com os meus filhos”. O evento porém foi alvo de críticas para alguns, por não ter começado no horário combinado.

“Achei muito bom, muito bem trabalhado todo o show das luzes. Tiveram algumas partes que as luzes representavam bailarinas de balé que chamaram muita atenção”, disse estudante Wallace Santana, de 22 anos, à reportagem. “O único problema é que atrasou″, lamentou.

Público presente no Parque Ibirapuera registra iluminação da árvore de natal, inaugurada neste sábado. Foto: Werther Santana/Estadão

Atrações de Natal no Parque Ibirapuera

O acender das luzes da árvore celebra o início do Natal do Ibirapuera, que contará com uma série de atrações ao longo dos próximos dias, como espetáculos de animação projetada na fonte do lago, e a presença do próprio Papai Noel, que receberá as crianças em sua casa, no Bosque Encantado, aos finais de semana até o encerramento do evento.

O local também terá um espaço reservado para compras de presentes e lembrancinhas com tema “Natal com arte”, enquanto o auditório do parque será o palco de apresentações da peça O Quebra-Nozes, de Tchaikovski, encenada pela Companhia Cisne Negro.

De acordo com a Urbia, empresa que administra o espaço, o tema central das festividades do parque este ano é o “Sonho de uma Noite de Natal”, com pano de fundo focado na reflexão sobre um futuro mais sustentável. “Cada visitante poderá viver um sonho aqui e nosso desejo é que seja de um futuro melhor e mais sustentável para todos”, disse Samuel Lloyd, diretor Comercial da Urbia, em nota.

Lista de atrações

Iluminação da Árvore de Natal;

Mercado de Natal;

Espetáculo de animação projetada no écran da fonte do Lago do Parque - todos os dias;

Apresentação do Quebra-Nozes no Auditório Ibirapuera (de 12 a 19 de dezembro, segunda a sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; e domingo, às 15h e 19h);

Casa do Papai Noel (no bosque encantado) - Papai Noel está presente todos os sábados e domingos, até o encerramento do evento (7 de janeiro) para tirar foto com as crianças.

Árvore de Natal do Ibirapuera é iluminada com cores roxas este ano. Foto: Werther Santana/Estadão

Árvore de Natal da Coca-Cola no Villa Lobos

A árvore de Natal no Parque Villa Lobos, organizada pela Cola-Cola FEMSA, já está iluminada desde o último sábado, 25, e está aberta para visitação gratuita do público. A instalação tem 50 metros de altura por 50 metros de base (incluindo a cenografia), e uma decoração que conta com 12 caixas de presentes cenográficas, 122 bolas vermelhas e prateadas, led vermelho em espiral e pontos de luz natalina na cor branca quente - além da tradicional estrela no topo.

Uma das atrações da instalação é a presença de um circuito imersivo que, nas palavras dos organizadores, “levará os visitantes para uma viagem ao Polo Norte”.

As visitas a este circuito são gratuitas e realizadas de sexta a domingo até o dia 7 de janeiro - com horários que podem variar nos dias 24 e 31 de dezembro. O agendamento para a experiência pode ser pode feito de forma individual ou para grupos de até quatro pessoas pelo site: arvoredenatalcocacola.com.br.