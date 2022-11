Árvore de Natal de 52 metros é inaugurada no Parque Villa-Lobos; saiba como visitar

Publicidade

Montada tradicionalmente no Parque do Ibirapuera e por dois anos na Ponte Estaiada, na zona sul da cidade, em razão da covid-19, a árvore de Natal de São Paulo foi inaugurada no domingo, 27, em um novo endereço. A estrutura de 52 metros de altura por 22,2 metros de diâmetro foi erguida no Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital, e poderá receber visitantes gratuitamente no decorrer do mês de dezembro. A inauguração, que reuniu grande público, teve a participação da cantora Fafá de Belém.

Na ocasião do anúncio da mudança de endereço, em outubro, a Coca-Cola FEMSA, patrocinadora responsável pela estrutura, afirmou, em comunicado, que avaliou diversas opções antes de decidir pelo parque no Alto de Pinheiros. “O local escolhido para este ano possui a estrutura necessária para receber a inovação da Árvore 2022, a primeira com um espaço para interação com o público”, disse a empresa.

Papai Noel participa de inauguração da árvore no Parque Villa-Lobos neste domingo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A árvore de Natal do Parque Villa-Lobos conta ainda com uma estrela brilhante no topo e decoração que remete às raízes e tradições natalinas. Além disso, é a maior estrutura montada em comparação com as edições anteriores. Em 2021, a árvore media 50 metros de altura. E em 2020, a atração tinha 46 metros.

A árvore de Natal conta ainda com uma estrela brilhante no topo e decoração que remete às raízes e tradições natalinas. Foto: Divulgação/Prefeitura de são Paulo

Nos últimos dois anos, a árvore foi montada na Ponte Estaiada, sobre o Rio Pinheiros, como uma forma de evitar aglomerações durante a pandemia do coronavírus. A escolha pelo novo ponto, segundo a empresa, teve em vista a “melhora do cenário pandêmico” e “a população vacinada”.

Público na inauguração da árvore de Natal do Parque Villa-Lobos, na zona oeste de São Paulo. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Outra novidade neste ano é a casa do Papai Noel instalada na raiz da árvore de Natal. O espaço instagramável permite que amigos e familiares façam pose para uma bela foto juntos.

Com móveis de madeira e decorações típicas em vermelho, o espaço conta com quarto de presentes, cozinha com ceia natalina e a tradicional poltrona do bom velhinho. Repleto de enfeites característicos da época, o lar natalino também tem a presença de soldadinhos e ursos polares de pelúcia. Tudo iluminado com muitas bolas coloridas de todos os tamanhos.

Árvore de Natal de São Paulo é inaugurada no Parque Villa-Lobos. Foto: Divulgação/Prefeitura de São Paulo

A inauguração da árvore de Natal no Parque Villa-Lobos no domingo contou a apresentação de Fafá de Belém. A cantora animou e encantou o público presente no evento.

A cantora Fafá de Belém no evento de inauguração da árvore. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Programação:

Dias: 3, 4, 10, 11, 17 e 18 de dezembro

Horário: Das 15h às 21h

Endereço: Parque Villa Lobos - Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros

Entrada: Gratuita