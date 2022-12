Linhas 11 e 12 da CPTM continuam com operação parcial nesta segunda após descarrilamento de trem

O descarrilamento de um trem de carga, próximo à Estação Tatuapé, operado pela MRS Logística, ainda afetará a circulação de linhas da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) nesta segunda-feira, 5. O trem de carga foi totalmente retirado na tarde de domingo, 4, da Linha 11-Coral, que funcionará com velocidade reduzida apenas no trecho do acidente a partir das 4 horas, enquanto reparos são feitos Linha 12-Safira. O Expresso Aeroporto, que liga a cidade de São Paulo ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, segue suspenso.

Segundo a CPTM, após uma avaliação dos trilhos, os técnicos começaram os reparos das vias da Linha 11-Coral, que volta a circular às 4 horas desta segunda. A velocidade reduzida no trecho de Tatuapé ocorrerá para a recuperação da Linha 12-Safira. Todas as cinco locomotivas e dez vagões de carga com areia foram retirados, enquanto ainda é necessária a remoção de três dos seis vagões com boninas de aço.

“As equipes vão atuar para entregar o trecho entre Engenheiro Goulart e Tatuapé, da Linha 12-Safira, o mais rápido possível”, diz a companhia. O trem descarrilou na madrugada de sábado, 3, e provocou interrupção de linhas, prejudicando o atendimento aos passageiros da CPTM. As locomotivas transportavam carga de areia e bobinas de aço. Não houve feridos.

A estratégia da equipe de campo foi retirar primeiro as 14 bobinas de aço que estavam sobre as seis pranchas, por uma questão de segurança, uma vez que cada bobina pesa 30 toneladas. “Os técnicos da CPTM e da MRS trabalham de forma ininterrupta para a retirada das peças das vias”, apontou.

Trem cargueiro da MRS Logística descarrilou na região do Tatuapé, em São Paulo, na madrugada deste sábado, 3 Foto: WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS

Nesta segunda, para atender parte da demanda da CPTM, o Metrô vai iniciar a operação mais cedo, às 4 horas, nas estações Brás e Tatuapé, sem paradas nas estações intermediárias. Também serão disponibilizados 80 ônibus do Sistema PAESE como alternativas no trecho interrompido entre Engenheiro Goulart e Tatuapé da Linha 12-Safira.

Funcionamento dos trens da CPTM

Na Linha 11-Coral, os trens fazem o trajeto completo, com redução de velocidade no entorno da Estação Tatuapé.

Já na Linha 12-Safira, os trens circulam entre Calmon Viana e Engenheiro Goulart e Tatuapé e Brás, o trecho entre as estações Engenheiro Goulart e Tatuapé está interditado.

A Linha 13-Jade não foi afetada e continua operando normalmente da Estação Engenheiro Goulart até Aeroporto-Guarulhos, segundo a CPTM.