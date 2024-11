Assaltantes invadem cafeteria e roubam clientes em Santa Cecília, no centro de SP

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo, as vítimas relataram que o crime ocorreu durante a tarde. Um dos criminosos anunciou o assalto e passou nas mesas recolhendo celulares e outros itens.

O caso foi registrado como roubo a estabelecimento comercial pelo 77º DP (Santa Cecília), e até o momento nenhum suspeito foi preso.