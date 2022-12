Bandidos fazem funcionários de banco reféns e são rendidos pela PM em Jandira

SOROCABA - Uma tentativa de assalto a uma agência do Banco do Brasil terminou com dois suspeitos presos, na manhã desta segunda-feira, 12, em Jandira, na região metropolitana de São Paulo. Conforme a Polícia Militar, antes da abertura do banco, três homens estavam na sala dos caixas eletrônicos usando uniformes de uma empresa de telefonia. Quando o funcionário abriu a porta interna da agência para iniciar o atendimento ao público, ele foi rendido pelos criminosos, que renderam também os seguranças internos.

Pessoas que chegavam à agência perceberam o movimento e avisaram a polícia. Rapidamente. os policiais cercaram o local, mobilizando cinco viaturas, e deram início às negociações. Os reféns foram libertados e dois dos suspeitos foram presos.

O terceiro conseguiu fugir antes da abordagem policial. Dois helicópteros da PM foram mobilizados nas buscas, mas o suspeito que fugiu não tinha sido localizado até o início da tarde. Com os presos foram apreendidas duas armas de fogo. Segundo a PM, não houve feridos e nada foi roubado da agência.

Hoje, 12/12/2022, o centro da cidade de Jandira/SP foi completamente interditado devido um assalto ao banco do Brasil. pic.twitter.com/34aI5Hp3bi — sinistro.sinistrum (@s_sinistro) December 12, 2022

Caixas eletrônicos

Na madrugada desta segunda-feira, criminosos explodiram dois caixas eletrônicos 24 horas no interior do terminal rodoviário de Cesário Lange, interior de São Paulo. As explosões destruíram os equipamentos e parte das instalações do terminal. Conforme a Polícia Militar, mesmo com o acionamento dos explosivos, as gavetas onde ficam as cédulas não abriram e os ladrões fugiram sem conseguir levar o dinheiro.

O ataque aconteceu por volta das 4 horas, quando não havia movimento no terminal rodoviário. Segundo a PM, testemunhas relataram terem visto dois homens fugindo do local após as explosões. Acionada, a polícia fez buscas pela região e não conseguiu localizar os suspeitos. A Polícia Civil registrou o caso como furto com uso de explosivos, dano e dano ao patrimônio público, em razão dos estragos no terminal. A prefeitura informou que apenas a área dos caixas foi isolada e que o terminal opera normalmente.

Estatística

Conforme dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado, os casos de roubos a bancos vêm caindo no Estado desde 2013. No período de janeiro a outubro deste ano, foram registradas 14 ocorrências, um registro a mais do que no mesmo período de 2021, quando foram 13. Há dez anos, porém, no mesmo período, houve 201 roubos a banco. Em 2018, o número desses crimes já havia caído para 50. Em 2019, durante a pandemia de covid-19, houve a maior queda, com apenas 16 casos. No ano seguinte, o número subiu para 2023.

No Estado, o caso anterior mais recente aconteceu na capital. Na madrugada do último dia 12, uma quadrilha atacou com explosivos os caixas eletrônicos de dois supermercados, na região do Grajaú, na zona sul. Os criminosos incendiaram seis veículos para obstruir as ruas e dificultar a perseguição. Um suspeito foi suspeito a cerca de um quilômetro do local. Com ele, foram apreendidos carregadores de fuzil com munição, touca ninja e luvas.