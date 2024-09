Tentativa de assalto com tiros assusta Faculdade Belas Artes, na Vila Mariana

A tentativa de assalto ocorreu no estacionamento do câmpus, na Rua Dr. Alvaro Alvim. De acordo com testemunhas, assaltantes invadiram o estacionamento da faculdade. A segurança interna interveio e conseguiu interromper a ação dos criminosos.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo. Não há vítimas, de acordo com a instituição de ensino. Os policiais ainda não informaram sobre prisões.