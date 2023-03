Assalto com reféns: três homens são presos após roubo em restaurante de Santo André

Três homens foram presos em flagrante por roubo a um restaurante na madrugada desta segunda-feira, 20, em Santo André, no ABC paulista. A ocorrência foi registrada por volta da 1 hora na Rua das Figueiras, no bairro Jardim. As investigações prosseguem para localizar o quarto suspeito do crime.

“Policiais militares prenderam três homens, de 34, 38 e 41 anos, em flagrante por roubo a um restaurante. O trio também foi autuado por associação criminosa”, disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP).

De acordo com a SSP, o gerente do estabelecimento, de 31 anos, contou que cerca de 15 funcionários estavam realizando o fechamento da casa, quando foram surpreendidos por quatro suspeitos que invadiram o local. Um deles estava armado.

Segundo as investigações, o gerente, mantido refém por dois homens, foi agredido fisicamente. Os bandidos exigiram a abertura do cofre do estabelecimento. “Eles levaram 41 aparelhos celulares pertencentes à empresa e pouco mais de R$ 1,7 mil do caixa”, afirmou a secretaria. Durante o assalto, os outros dois acusados ficaram com os demais funcionários e também recolheram os pertences deles.

Três pessoas são presas após fazerem funcionários de restaurante como reféns em Santo André. Foto: Reprodução/Google Street View

Menos de dez minutos após o início da ação criminosa, os policiais militares chegaram ao local. Eles se encontravam a aproximadamente 500 metros do restaurante quando foram acionados. Os PMs se depararam com três suspeitos no térreo. Eles foram detidos após correrem para o piso superior. Uma arma de fogo foi apreendida.

“Os objetos retirados das vítimas foram localizados em uma mochila. O dinheiro foi encontrado no estoque do estabelecimento, jogado dentro de uma caixa de cerveja. Um quarto suspeito conseguiu fugir pelo telhado”, disse a SSP. Todos os objetos e valores recuperados foram devolvidos aos proprietários.

Os três capturados foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária de Santo André, onde foram autuados em flagrante por roubo e associação criminosa. O trio permanece preso à disposição da Justiça.