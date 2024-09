Quadrilha assalta famílias em saída de festa infantil no Planalto Paulista, zona sul de SP

“A vítima, um homem de 44 anos, relatou que estava saindo de uma festa com a esposa e sua filha, junto com outras famílias, quando oito criminosos em quatro motos, armados, os abordaram”, diz a SSP. “O caso foi registrado como roubo na Delegacia Eletrônica, sendo a área dos fatos, o 27° DP (Ibirapuera).”

Ainda de acordo com a pasta, diligências serão realizadas para a identificação dos criminosos. “Se as vítimas tiverem qualquer outra informação, como a localização do celular roubado, é imprescindível avisar as autoridades imediatamente”, ressalta a secretaria.