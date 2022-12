Até quando deve chover em São Paulo? Veja a previsão do tempo

Fortes chuvas têm atingido a cidade de São Paulo nos últimos dias. Nesta terça-feira, 6, o cenário se repetiu. O dia amanheceu com céu encoberto e tempo instável. Em razão da combinação do calor e da alta umidade, temporais devem atingir a capital paulista e a Grande São Paulo nos próximos dias, com as áreas de instabilidade predominando principalmente entre a tarde e o início da noite. A partir de quinta-feira, 8, a chuva deve diminuir na cidade.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a temperatura média na cidade nesta terça-feira será de 20ºC. A partir do meio da tarde, retornam as condições para ocorrência das pancadas de chuvas mais significativas. A Climatempo estima ainda que a temperatura fique entre 20 e 26ºC.

Os dias chuvosos também são propícios para a formação de alagamentos, elevação das cotas de córregos e rios, bem como escorregamento de encostas em áreas de risco, conforme alerta o CGE. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Entre a noite de segunda e a manhã desta terça-feira na capital paulista e na Região Metropolitana de São Paulo, o Corpo de Bombeiros registrou 14 ocorrências para quedas de árvores.

Os dias chuvosos também são propícios para a formação de alagamentos, elevação de córregos e rios, assim como deslizamentos de encostas em áreas de risco, conforme alerta o CGE.

Em dias de chuvas intensas, como hoje talez seja, se informe junto a mídia e/ou site especializados (CGE por exemplo), os pontos de alagamentos, refaça rotas para evitá-los ou protele a saída do trabalho.



Só saia do local que estiver durante os temporais se for imprescíndivel. pic.twitter.com/On7BlIHaXN — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 6, 2022

Na quarta-feira, 7, o cenário permanece de tempo instável, nublado e chuvoso. Na madrugada, há possibilidade de chuva isolada com baixo potencial e, ao longo do dia, pancadas de chuva com maior concentração estão previstas no decorrer da tarde e da noite. Os termômetros oscilam entre 19ºC e 27ºC.

A partir de quinta-feira, de acordo com o CGE, as temperaturas se elevam significativamente, ficando acima dos 30°C, enquanto as precipitações diminuem sobre a região, de acordo com as simulações atmosféricas mais recentes. A mínima, segundo a Climatempo, deve ser de 18ºC.

Na sexta-feira, 9, o dia será ensolarado, com temperatura variando entre 18ºC e 31ºC. Também não há previsão de chuva para o fim de semana, até o momento. No sábado, 10, a oscilação ficará entre 17ºC e 33ºC. E no domingo, 11, o dia será de sol com algumas nuvens. Os termômetros devem variar entre 18ºC e 28ºC.