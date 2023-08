Até quando deve fazer frio em São Paulo? Confira previsão para todo o Estado

Depois de um fim de semana de baixas temperaturas - a cidade de São Paulo teve, no domingo, a tarde mais fria do ano, com os termômetros chegando a marcar 9 ºC. A capital paulista terá dias com temperaturas amenas, úmidos e chuvosos. O tempo ficará instável e com nuvens pelo menos até quarta-feira, 30, quando poderá chover a qualquer momento do dia.

As temperaturas estarão em elevação, mas de forma gradual. Assim, ainda fará frio nesta segunda-feira, 28. A Metsul prevê máxima de 14 ºC na capital. Na terça, os termômetros chegarão aos 19 ºC, e na quarta-feira a máxima já deverá estar em torno dos 22 ºC.

A partir de quinta, 31, apesar da nebulosidade haverá menor possibilidade de chuvas e as temperaturas seguirão em elevação, podendo chegar aos 29 ºC no final de semana..

Pedestres caminham pela Avenida Paulista nesta manhã de frio na capital paulista. Termômetros marcaram 13ºC na região. Foto: Werther Santana/Estadão

De acordo com o Climatempo, deve continuar fazendo frio na cidade até o próximo sábado, 2 de setembro, quando os termômetros voltam a subir. Nesta semana, o tempo fica da seguinte maneira na capital:

Segunda-feira, 28 : mínima de 11ºC e máxima de 16ºC, com garoa de manhã e de noite;

: mínima de 11ºC e máxima de 16ºC, com garoa de manhã e de noite; Terça-feira, 29 : mínima de 12ºC e máxima de 19ºC, com chuva durante todo o dia e noite;

: mínima de 12ºC e máxima de 19ºC, com chuva durante todo o dia e noite; Quarta-feira, 30 : mínima de 13ºC e máxima de 22ºC, com sol e nuvens, mas pancadas de chuva a qualquer hora;

: mínima de 13ºC e máxima de 22ºC, com sol e nuvens, mas pancadas de chuva a qualquer hora; Quinta-feira, 31 : mínima de 15ºC e máxima de 21ºC, com garoa de manhã e de noite;

: mínima de 15ºC e máxima de 21ºC, com garoa de manhã e de noite; Sexta-feira, 1º de setembro : mínima de 15ºC e máxima de 22ºC, com sol e algumas nuvens;

: mínima de 15ºC e máxima de 22ºC, com sol e algumas nuvens; Sábado, 2 de setembro : mínima de 15ºC e máxima de 27ºC, com sol e algumas nuvens;

: mínima de 15ºC e máxima de 27ºC, com sol e algumas nuvens; Domingo, 3 de setembro: mínima de 17ºC e máxima de 29ºC, com sol e algumas nuvens.

Interior e litoral

O Climatempo alerta para chuva forte na Baixada Santista nesta segunda-feira. A Metsul, por sua vez, reforça que “a previsão ainda é de instabilidade no litoral paulista hoje (segunda) e amanhã (terça), mas com tendência de diminuição. Tempo melhor é esperado na segunda metade da semana”.

O tempo também fica gelado a semana toda em Campinas. A temperatura só sobe um pouco na sexta-feira, que deve ter mínima de 15ºC e máxima de 27ºC. No começo da semana, o clima fica entre 13ºC e 22ºC. Na quarta e na quinta-feira, deve haver pancadas de chuva intensas na cidade.

Mais ao centro do Estado, as temperaturas ficam um pouco mais altas. Em Araraquara, a semana deve ter mínima de 15ºC e máxima de 25ºC, com pancadas de chuva entre terça e quinta. Em Marília, faz entre 13ºC e 23ºC na terça-feira e 14ºC e 25ºC na quarta, com chuva nestes dois dias.

Em Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, o tempo fica entre 15ºC e 27ºC e 15ºC e 28ºC, respectivamente. Também deve chover na terça e na quarta.

No litoral, chove a semana toda e faz sol com algumas nuvens a partir de sexta-feira. No Guarujá, na Baixada Santista, a mínima deve ser de 15ºC e a máxima de 20ºC na segunda-feira. Em Ilhabela, litoral norte, a máxima cai 1ºC em relação ao Guarujá. Já no litoral sul, o frio é maior: mínima de 11ºC e máxima de 16ºC em Peruíbe.