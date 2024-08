Um avião com 57 passageiros e quatro tripulantes que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira, 9, na cidade de Vinhedo (SP). Não há sobreviventes.

Avião caiu em área residencial de Vinhedo Foto: Reprodução/Redes Sociais

Inicialmente a companhia aérea Voepass (antiga Passaredo), responsável pelo voo, havia reportado 58 passageiros, mas retificou a informação no fim da tarde. É o acidente aéreo com o maior número de vítimas em solo brasileiro desde 17 de julho de 2007, quando uma tragédia com aeronave da TAM deixou 199 mortos.

Veja os nomes dos tripulantes:

1. Debora Soper Avila, de 28 anos

2. Rubia Silva de Lima, de 41 anos

3. Humberto de Campos Alencar e Silva, de 61 anos