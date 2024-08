Avião que caiu em Vinhedo levava médicos que iam a congresso de oncologia

O avião saiu da cidade de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Moradores registraram vídeo do momento da queda e o Comando da Polícia Militar informou que não há sobreviventes.

A Sociedade de Radiologia e Diagnóstico por Imagem do Paraná (SRP) confirmou que o radiologista Leonel Ferreira é uma das vítimas. O Hospital do Câncer de Cascavel (UOPECCAN) também confirmou a morte de duas médicas residentes: Arianne Risso e Mariana Belim. O nome do quarto profissional da saúde que teve a morte confirmada ainda não foi revelado.