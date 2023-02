BaianaSystem agita último fim de semana do carnaval com bloco na zona sul de SP; veja imagens

O grupo BaianaSystem levou milhares de foliões aos arredores do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, neste sábado, 25, de pós-carnaval. O Bloco Navio Pirata, comandado pela banda, teve sua quarta edição na cidade, e a primeira a acontecer na região. Foi a reestreia do cortejo na capital paulista desde que a pandemia foi decretada, em março de 2020.

Chico César é uma das participações especiais do BaianaSystem, que se apresenta na região do Ibirapuera Foto: Ítalo Lo Re

A concentração foi marcada para as 13h, em um ponto próximo ao Obelisco aos Heróis de 32, na Avenida Pedro Álvares Cabral. O espaço foi cercado para revista dos foliões. O BaianaSystem começou a tocar por volta de 14h e o cortejo se dispersou quatro horas depois, às 18h, já na altura do Monumento às Bandeiras.

Alguns dos maiores sucessos do grupo baiano, como Lucro: Descomprimindo, Sulamericano e Playsom, agitaram o público durante a folia. Participaram do cortejo o cantor Chico César e o grupo de música eletrônica Tropkillaz, que fechou a festa. Os cantores Rico Dalasam e BNegão também estiveram presentes no trio.

BaianaSystem agita último fim de semana carnaval com bloco na zona sul de SP; veja imagens (via @EstadaoSaoPaulo)https://t.co/2RSMZ3jNlp



🤳: @lore_italo pic.twitter.com/TW4YnoVhQ2 — Estadão 🗞️ (@Estadao) February 25, 2023

Uma hora após o início do cortejo, o vocalista do BaianaSystem, Russo Passapusso, teve de interromper uma música no meio por conta de empurra-empurra nas cordas. O cantor pediu à produção que o trio andasse mais um pouco para aliviar a pressão no público. Fora a disputa por espaço, o cortejo seguiu sem imprevistos.

BaianaSystem toca na região do Ibirapuera Foto: Ítalo Lo Re

Continua após a publicidade

Ansiosas pela festa

A criadora de conteúdo Bruna Rocha, de 28 anos, disse que não podia perder a 1ª edição do Navio Pirata na cidade em três anos. “Está mais longe de casa desta vez (em 2020, havia sido na Avenida Tiradentes), mas achei a organização muito boa”, afirmou ela, que saiu da região da Parada Inglesa, zona norte, às 11h para chegar a tempo de ficar rente à corda.

Com o filho Akin, de 1 ano e meio, no colo, Bruna se mostrou empolgada por ir com ele pela primeira vez. Foram de ônibus, por não haver estação de Metrô próxima da região. “Sempre ponho as músicas do Baiana para tocar, ele adora”, disse ela. “Hoje a música que mais quero ouvir é Reza Forte, nos transforma.”

Bruna levou o filho Akin para o desfile do BaianaSystem, na região do Ibirapuera Foto: Ítalo Lo Re

Fã de BaianaSystem, a capixaba Gracy Laporte, de 32 anos, já foi em quatro shows do grupo, em diferentes Estados. “Nunca tinha vindo no bloco deles, mas eles são muito carnavalescos, tem tudo pra ser marcante”, contou ela, também criadora de conteúdo.

Para chegar ao Ibirapuera, ela pegou um carro de aplicativo com amigos na região de Santa Cecília, zona central. Gracy mora por lá há cerca de dois anos. No início da tarde, aproveitava a água em vapor jogada por um patrocinador para se refrescar do sol escaldante enquanto esperava a banda.

Após a dispersão do bloco, no fim da tarde, um fluxo grande de pessoas andando a pé se formou na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, perto da Avenida Paulista, em busca de transporte. O sentido centro da via chegou a ficar fechado nos quarteirões mais próximos do Parque do Ibirapuera.

Continua após a publicidade

Foliões ouvidos pelo Estadão disseram que estavam entre subir a avenida à pé até as estações de metrô da Paulista ou encostar em algum comércio para solicitar um carro de aplicativo – o preço, relatraram, estava bem mais alto que o usual. Passaram poucos ônibus enquanto a reportagem percorreu alguns quarteirões da via, e eles lotaram rapidamente nos pontos.

A Prefeitura de São Paulo afirmou que o Navio Pirata “aconteceu sem nenhuma intercorrência”. “Recebeu toda infraestrutura necessária de gradis, banheiros e ambulância”, disse a pasta. De acordo com estimativa da organização do evento, 400 mil pessoas compareceram ao cortejo.