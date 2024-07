Balão cai em fiação elétrica na zona leste de SP, deixa bairros sem luz e afeta CPTM

Nas redes sociais, um rapaz compartilhou um vídeo mostrando que o carro de sua mãe foi virado e sua moto foi parar na fiação elétrica com o impacto da queda do balão.

“O balão passou por aqui e, com a guia do balão, capotou o carro da minha mãe. Olha a minha moto onde está (mostrando a motocicleta na fiação elétrica). Como a minha moto foi parar aqui?”, diz o rapaz no vídeo. “Acabou com a minha vida. É a minha moto de trabalho e o carro de trabalho da minha mãe.”