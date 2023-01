Bastidor: Para governo federal, greve era ‘pior cenário possível’

SÃO PAULO - A decisão do governo de São Paulo de não aceitar negociar com os metroviários, a três dias do início da Copa, acendeu uma luz vermelha no governo federal. O Palácio do Planalto considerou que houve “intransigência” do governo paulista em não aceitar a proposta dos grevistas de suspender as demissões para que o serviço pudesse voltar à normalidade e tenta agora convencer Geraldo Alckmin a recuar. O momento é considerado “crítico”. “Eles estão loucos para acabar com a greve. Precisa apenas de um gesto das autoridades paulistas. Estamos no limite de tempo”, observou um interlocutor da presidente Dilma Rousseff.

A preocupação do Planalto não é só em relação a São Paulo. Os metroviários do Rio também ameaçam parar, e o governo federal espera um entendimento. “Este não era o momento de radicalizar”, disse outro auxiliar da presidente, que teme que, com a queda de braço entre governos e grevistas, haja graves problemas de mobilidade nas duas principais cidades-sede.

A manutenção da greve em São Paulo era considerada “o pior cenário possível” pelo governo federal. Embora exista “plano B” para o transporte - ônibus e parte do metrô -, o governo federal reconhece que “não é um plano B bom”.

Nesta quinta-feira, 9, houve negociações durante todo o dia entre Brasília e São Paulo. Um dos canais usados para tentar solução para os problemas foi o ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, que conversou com o secretário da Segurança paulista, Fernando Grella.

No momento, na avaliação do Planalto, os problemas causados pelos demais movimentos que programavam manifestações contra a Copa já foram superados, caso do Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST). A previsão é que ocorram protestos durante o Mundial, considerados contornáveis.

A maior preocupação, neste momento, ainda é com os movimentos dos metroviários de São Paulo e do Rio.