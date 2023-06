Bebê morre ao ser atacado por pitbull em Guaianases, zona leste de São Paulo

Um bebê morreu após ser mordido por um cachorro da raça pitbull nesta quarta-feira, 7, em Guaianases, na zona leste de São Paulo. A criança estava sob os cuidados da bisavó quando o cachorro da família entrou na casa e a atacou. Ela tentou deter o cão, mas também foi mordida. As informações são da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

53º Distrito Policial - Parque do Carmo, em São Paulo. Foto: Reprodução/ Google Street View

Vizinhos teriam escutado os gritos da bisavó e tentaram socorrer as vítimas, mas não obtiveram sucesso. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar no local, imobilizou o animal. As vítimas foram socorridas, mas a criança não resistiu. O caso foi registrado pelo 53º DP que instaurou inquérito para a devida elucidação dos fatos.