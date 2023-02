Bombeiros encontram corpo de homem desaparecido há dois dias na Grande SP

Bombeiros localizaram nesta sexta-feira, 3, o corpo do homem de 30 anos que estava desaparecido desde a última quarta, em Arujá, na Grande São Paulo. A vítima trafegava pela Avenida Governador Mário Covas Júnior quando, por volta das 21h30, foi arrastada por uma enchente que provocou a queda do veículo no Rio Baquirivu-Guaçu.

No carro estavam outras duas pessoas, que conseguiram escapar com vida do acidente. O veículo, modelo Volkswagen Up vermelho, foi localizado pelos bombeiros na madrugada de quinta-feira. Desde então, a corporação vinha realizando os trabalhos de busca pela vítima.

Leia também Régis Bittencourt: depois de 24h bloqueada por causa de alagamento rodovia é totalmente liberada

Acidente ocorreu por volta das 21h30 de quarta-feira, quando o veículo com três pessoas passava pela Avenida Governador Mário Covas Júnior, capotou e caiu dentro de um rio Foto: Google Street View

A procura pelo homem, porém, foi dificultada pela forte correnteza do rio e pela chuva, que continuou caindo de forma volumosa nos últimos dias. Em alguns períodos, os bombeiros tiveram de suspender as buscas.

De acordo com levantamento da Defesa Civil do Estado de São Paulo, 24 pessoas morreram por causa das chuvas desde o início de dezembro, e 15 municípios paulistas declararam estado de emergência em função dos temporais.

Nesta semana, a Rodovia Régis Bittencourt ficou 24 horas interditada nos dois sentidos, na altura de Embu das Artes, por causa do alagamento das pistas provocados pelas chuvas que atingiram a capital paulista e a Grande São Paulo entre a noite de terça-feira, 31, e a manhã de quarta-feira, 1º.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os próximos dias serão marcados por chuvas típicas de verão no Estado, com calor no período da tarde e temporais no fim do dia. O CGE alerta para o risco de alagamentos, deslizamentos de terra em áreas de risco, e também transbordamentos de rios e córregos./Com informações da Agência Brasil