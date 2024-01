Bombeiros encontram corpo de jovem que sumiu ao tentar atravessar rio em Ubatuba

Segundo o GBMar, o corpo foi localizado no sábado, em Paraty, no Rio de Janeiro, mas somente neste domingo, os familiares chegaram ao Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, também no Rio, onde fizeram o reconhecimento.

Junto com ela no dia do acidente estava uma adolescente de 14 anos, que também morreu. O corpo da menina foi localizado na Praia do Léo, na região, no dia seguinte ao acidente. No caso, o reconhecimento foi feito pelo tio dela no mesmo dia.