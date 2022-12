Bombeiros resgatam quinto corpo de família que se afogou em prainha do Tietê no interior de SP

O Corpo de Bombeiros encontrou, no fim da tarde do domingo, 25, o corpo do quinto integrante da família que se afogou em uma prainha do Rio Tietê, em Dois Córregos, interior de São Paulo. A tragédia ocorreu no local conhecido como Baixão da Serra, no limite entre Dois Córregos e Mineiros do Tietê, que é frequentado por banhistas. O afogamento aconteceu no sábado, 24, véspera do Natal.

Conforme os bombeiros, a sucessão de afogamentos teve início quando os familiares tentavam salvar uma das crianças, que se distanciou do grupo e começou a se afogar na parte mais funda do rio. Testemunhas relataram que um familiar foi tentando salvar o outro e todos acabaram se afogando. Outras pessoas ainda tentaram ajudar, mas nada puderam fazer.

A família, que era de Sumaré, na região de Campinas, passaria o Natal em um condomínio, na região de Mineiros de Tietê. Na tragédia, segundo os bombeiros, morreram duas crianças, duas mulheres e um jovem. Quatro corpos foram retirados das águas ainda no sábado.

O corpo do rapaz, identificado como Kervellin Wallace da Silva, de 29 anos, que segundo os bombeiros seria o pai das crianças, foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jaú. As outras vítimas foram identificadas como a avó Denise Aparecida Dias da Silva, de 51 anos, a mãe Cynthia Silva dos Santos, de 25, e as crianças Nicolly Luize Dias da Silva, de 9, e Emily Camile Dias da Silva, de 3 anos.

Sucessão de afogamentos teve início quando os familiares tentavam salvar uma das crianças Foto: Adriano Francisco

O velório da família estava sendo realizado desde a noite de domingo na Escola Municipal Neusa de Souza Campos, em Sumaré. O sepultamento estava previsto para esta segunda-feira, 26, no Cemitério da Saudade.