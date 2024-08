Bombeiros resgatam grupo que se perdeu em trilha na Grande SP

Segundo a bombeira que participou do resgate, tenente Carolina Cardoso, é proibido fazer trilhas no local. “O local é conhecido por ter vários precipícios, e ser de difícil acesso. As pessoas podem se perder facilmente”, disse ela.

Além de três equipes, o helicóptero Águia também participou do resgate de uma das vítimas, que estava debilitada em razão de fome e frio. As outras quatro pessoas foram conduzidas ao ponto de apoio com o auxílio dos bombeiros.