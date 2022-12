Incêndio atinge galpão de papel em Suzano, na Grande SP; bombeiros fazem trabalho de rescaldo

Um incêndio atingiu um galpão da empresa Suzano Papel e Celulose, em Suzano, na Grande São Paulo. A ocorrência teve início na noite deste sábado, 24, e foi controlada pelo Corpo de Bombeiros, que na manhã deste domingo, 25, trabalha em uma ação de rescaldo no local. Não há relato de vítimas.

Bombeiros atuaram contra as chamas ao longo da madrugada deste domingo, 25, em Suzano Foto: Corpo de Bombeiros - SP

Segundo testemunhas que estavam no local, o fogo começou por volta das 23h deste sábado em um galpão da central de aparas de papel usadas para reciclagem, se espalhando para outros. O fogo rapidamente tomou a estrutura por conta do grande estoque de material inflamável. A brigada de incêndio da empresa, que já estava no local, não conseguiu controlar as chamas.

Referente a ocorrência das 23h19 Incêndio em galpão/edificação, Av. Prudente de Moraes, 4006 – Vila Santana, Suzano, (empresa Suzano Papel e Celulose), No momento, estamos com 13 viaturas e 38 bombeiros realizando o rescaldo. Não há vítimas. Aguardando mais informações. #193I pic.twitter.com/4WaMinFyIm — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 25, 2022

No pico da ocorrência, 19 viaturas e 60 bombeiros foram encaminhados ao local para controlar as chamas, que atingiram uma área aproximada de mil metros quadrados. Ainda segundo os bombeiros, as equipes agora trabalham no rescaldo do que sobrou da estrutura para que o fogo não volte.

Vídeos referente ao incêndio, acessar nosso instagran @BombeirosPMESP pic.twitter.com/BgsCJDyLio — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) December 25, 2022

A prefeitura de Suzano já afirmou que, apesar do incêndio ter acontecido em uma área particular, vai acompanhar o caso e disponibilizou equipes da Defesa Civil para analisar a situação. A Suzano Papel e Celulose ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.