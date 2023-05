Briga e tiros na região da rua 25 de Março deixam um pessoa ferida; veja vídeo

Uma briga que começou entre dois homens e acabou envolvendo dezenas de pessoas provocou tumulto na tarde desta segunda-feira, 29, na região da rua 25 de Março, principal ponto de comércio popular na região central de São Paulo. No auge da confusão, foram disparados até tiros. Segundo a Polícia Militar, só uma pessoa se feriu, atingida na cabeça por uma garrafa de vidro. Socorrida, ela não corre risco de morte.

A briga ocorreu na rua Barão de Duprat, via paralela à 25 de Março. Vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram dois homens trocando socos e chutes em um corredor do Shopping Duprat. Outros três homens ingressam na briga, sob o olhar de um segurança do empreendimento.

A briga acaba se espalhando pela rua, e homens surgem dando tiros – num vídeo é possível contar seis disparos. Segundo a Polícia Militar, quem atirou foram seguranças do shopping, e ninguém se feriu com os tiros. A única pessoa machucada durante a confusão levou um golpe com uma garrafa de vidro na cabeça. Ela foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vergueiro, onde recebeu atendimento, e passa bem, segundo a PM.

Ainda segundo a polícia, relatos em redes sociais indicam que essa briga foi continuação de outra, que ocorreu no sábado, 27, e opôs um iraquiano e um libanês. Este teria sido alvo de uma facada desferida pelo outro.

Nesta segunda-feira teria havido uma tentativa de revide ou acerto de contas por parte de amigos do libanês, que atacaram o iraquiano. Oficialmente, a polícia vai apurar as causas da briga e tentar identificar o autor da garrafada. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.