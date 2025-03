Busca por garota de 17 anos sumida há uma semana mobiliza 100 agentes, cães e drones

O desaparecimento da adolescente Vitória Regina de Sousa, de 17 anos, moradora de Cajamar, na Grande São Paulo, completa uma semana envolvido em mistério.

As buscas inicialmente concentradas na região onde a jovem foi vista pela última vez foram ampliadas e já mobilizam mais de 100 agentes. Até esta terça-feira, 4, a família não tinha informação sobre o possível paradeiro da jovem. “Não temos informação nenhuma”, diz Veronica Sousa, irmã da adolescente.

Jovem de 17 anos está desaparecida em SP Foto: Arquivo Pessoal

PUBLICIDADE A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) afirma que o caso é investigado por meio de inquérito policial na delegacia de Cajamar. A autoridade policial já ouviu familiares e o namorado de Vitória. “As buscas prosseguem para a sua localização e o esclarecimento dos fatos”, diz, em nota. Vitória desapareceu depois de deixar o trabalho, no restaurante de um shopping, em Cajamar, na noite da última quarta-feira, 26. Imagens de câmeras mostram a adolescente caminhando pela rua até o ponto de ônibus. Nesse local, ela conversa com uma amiga e diz que foi seguida por dois rapazes e que está com medo. Um deles subiu no mesmo ônibus, mas não desceu no mesmo ponto em que ela.

A SSP não confirmou a informação de que o sinal de celular da adolescente teria sido rastreado na região de Campinas. Essa informação também não chegou, de forma oficial, ao conhecimento da família de Vitória.

O que foi informado é que as imagens de câmeras existentes no provável trajeto feito pela jovem estão sendo analisadas pela investigação. A polícia checa as placas de veículos que passaram pela rua onde a adolescente foi vista pela última vez, a caminho de casa, no bairro Ponunduva, que fica em área rural.

A prefeitura de Cajamar informou que colabora com as buscas realizadas pelas polícias Civil e Militar. A área de buscas foi estendida para os bairros vizinhos, com o emprego de cães farejadores treinados no canil da Guarda Municipal de Cajamar. Cerca de 100 agentes participam das buscas, que são feitas também com o auxílio de drones.