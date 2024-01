Cafeterias vão das redes sociais para as filas na Paulista

A estudante de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) Beatriz Cristal, de 23 anos, decidiu conhecer a cafeteria We Coffee, na Avenida Paulista, depois de ter visto alguns vídeos de clientes e visitantes publicados no Instagram. Na sexta-feira, 19, ela pediu um café expresso e um doce com pistache e usou suas próprias redes para compartilhar a experiência.

Essa sequência de atitudes comuns – cavar lugares legais nas redes sociais, visitá-los e publicar as próprias experiências e impressões – acontece em todo lugar, mas é potencializada nas cafeterias e docerias da Avenida Paulista. Empreendedores que atuam na região afirmam que a avenida icônica inspira comportamentos, hábitos e tendências de consumo e multiplica consumidores.

As amigas Carol Malheiros (esquerda) e Beatriz Cristal (direita) na cafeteria We Coffee, na Avenida Paulista Foto: Taba Benedicto/Estadão

PUBLICIDADE “A Avenida Paulista desempenhou um papel significativo em fortalecer nossa presença nas redes sociais”, avalia Pedro Naves, proprietário da rede Johnny Joy. “É gratificante observar as pessoas caminhando com nosso copo nas mãos aos domingos à tarde ou fazendo fotos do milkshake com o Masp compondo a cena. O compartilhamento dessas experiências eleva ainda mais o nível do lifestyle que propomos positivamente nas redes sociais”, diz. A loja da marca especializada em milk shakes costuma ter filas, especialmente aos finais de semana. No domingo pela manhã, mesmo com chuva, tinha bastante movimento. Já na segunda-feira pela manhã, havia menos clientes. A decoração colorida, com detalhes em neon e luminosos de LED, cria um clima moderno. Ou, melhor, instagramável, como explica Tanner de Melo, franqueado da unidade. “Esse clima é um dos fatores que permite a conexão e engajamento de nossos clientes com a marca no mundo online das redes sociais.

Pedro evita falar em números, mas afirma que a unidade na Avenida Paulista está entre as três que mais faturam entre 40 unidades do País, superando a marca anual de R$ 2 milhões. É um negócio que bomba principalmente no verão. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias do Setor de Sorvete (Abis), são vendidos cerca de 12 bilhões de litros de sorvetes anualmente no País.

Cafeterias instagramáveis tem filas; na foto, a We Coffee Foto: Taba Benedicto/Estadão

As filas são comuns também na We Coffee, distante cerca de 200 metros. Para Alexandre Germano, diretor financeiro (CFO) da cafeteria, a abertura da loja na região, praticamente um ano atrás, foi uma conquista. O especialista revela que foram 185 mil tíquetes emitidos desde a inauguração, o que dá uma média de 600 a 1000 mil pessoas por dia passando pela loja, que fica aberta até às 22 horas.

Em volume de negócios, ela se equipara à loja da Liberdade, a primeira no Brasil. Ele afirma que existem postagens que atingem quase 1 milhão de views, considerando Instagram e TikTok.

Ali, o clima futurista tecnológico é ainda mais arrojado. Não há vitrines nem mesmo atendentes. A proposta é que o cliente faça o pedido pessoalmente em um totem de autoatendimento posicionado logo na entrada da loja. Assim que estiverem prontos, os alimentos e bebidas são colocados em compartimentos numerados, aguardando que o cliente faça a retirada.

“É um espaço diferente, o que provoca a curiosidade das pessoas que vêm as publicações online. Aí, elas querem conhecer o off-line, viver a mesma experiência”, afirma e Germano.

A cirurgiã dentista Fabiana Figueira, de 40 anos, não costuma publicar muita coisa, mas sinaliza as marcas de que gosta. Ela foi até a loja por causa da filha, Beatriz, de 15 anos, e novamente usa o termo da moda. “Vou uma a duas vezes por mês, tenho uma filha adolescente, de 15 anos. É um lugar bem ambientado, bem instagramável”, diz a moradora de Higienópolis, na região central.

Cafeteria e doceria Jonhny Joy, dentro do Shopping Paulist, faz sucesso nas redes sociais. FOTO:WERTHER SANTANA / ESTADÃO CONTEÚDO Foto: ESTADAO CONTEUDO / ESTADAO CONTEUDO

As redes sociais são ainda mais importantes para as cafeterias autônomas, que não pertencem à rede de franquias. É o que acontece com a Mug Café & Brunch. Ali, a estratégia é republicar todas as postagens dos clientes. “Divulgamos o olhar que o cliente tem da marca. Isso ajuda na divulgação da loja, que não tem uma vitrine direta e está localizada em um lugar nada óbvio, no hall e jardim de um prédio comercial”, afirma.