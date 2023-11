Temperatura em SP fica em 31,8ºC nesta quinta-feira, abaixo de recorde esperado; veja previsão

Depois de quatro dias com temperaturas acima dos 35°C, a cidade de São Paulo registrou nesta quinta-feira, 16, calor mais ameno: a máxima na capital foi de 31,8°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Foi uma queda de 15% em relação à maior temperatura desta semana, de 37,7°C, registrada na segunda e na terça-feira. A previsão era de que esse recorde pudesse ser quebrado, o que não se concretizou.

A sequência de temperaturas altas e recordes começou no domingo, 12, quando foram registrados 37,1°C – até então, o recorde do ano. Na segunda-feira, 13, os termômetros marcaram 37,7°C, novo recorde do ano, maior temperatura para um mês de novembro desde o início das medições, em 1943, e segunda maior temperatura medida pelo Inmet em São Paulo em toda a série histórica. A maior foi de 37,8°C (apenas um décimo a mais), registrada em 17 de outubro de 2014.

Na terça-feira, 14, a temperatura máxima do dia anterior se repetiu: 37,7°C. Na quarta-feira, 15, a temperatura caiu um grau em relação a terça: a máxima foi de 36,7°C.

Calor no parque Ibirapuera, durante o feriado do dia 15: temperatura em São Paulo deve aumentar na sexta-feira e no sábado Foto: Tiago Queiroz/Estadão

A temperatura oficial no município de São Paulo, para o Inmet, é medida na estação convencional do Mirante de Santana, na zona norte. Outros postos de medição podem registrar temperaturas maiores, mas aquela considerada oficial é a medida nessa estação.

Como fica o tempo para os próximos dias?

O calor deve aumentar em São Paulo nos dois próximos dias, segundo a Meteoblue. Tanto nesta sexta-feira, 17, como no sábado, 18, a temperatura máxima na capital deve ser de 37°C. A mínima deve ser de 23°C na sexta e de 24°C no sábado. O tempo muda no domingo, conforme a Meteoblue: a previsão é de chuva e temperaturas de 19°C a 22°C.