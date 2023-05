Caminhoneiro suspeito de atropelar e matar frentista em posto é preso em hotel no centro de SP

Foi preso na manhã deste domingo, 28, um caminhoneiro suspeito de ter atropelado e matado um frentista de 66 anos no Auto Posto Sinhá Moça, na Mooca, zona leste da capital paulista, na última quinta-feira, 25. A suspeita é que o crime tenha acontecido após o homem se recusar a pagar pelo combustível. O automóvel, um caminhão-baú, já havia sido encontrado pela polícia em Caieiras, próxima à Franco da Rocha, mas o motorista estava foragido até então.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o caminhoneiro foi encontrado em um hotel na Rua Mauá, no centro, onde estava hospedado. “Ele chegou chegou a dizer que estava armado e que resistiria à prisão. A polícia arrombou a porta do imóvel e prendeu o suspeito, que foi levado para a unidade do Departamento de Polícia Judiciária da Capital”, diz a Secretaria em nota.

Inicialmente, a Secretaria havia informado que não tinha provas de que o frentista teria sido atropelado, apenas que foi arrastado pelo caminhão enquanto segurava a porta do veículo. A nova versão diz que “ao tentar impedir a fuga, o frentista foi derrubado no chão, arrastado por vários metros e atropelado”.

Auto Posto Sinhá Moça, na Mooca, onde frentista foi arrastado por caminhoneiro e morto. Foto: Reprodução/ Google Street View

Entenda o caso

Por volta das 21h da quinta-feira, policiais militares faziam patrulhamento pela região da Mooca quando foram acionados para atender a uma ocorrência no Auto Posto Sinhá Moça, que fica na Rua Capitão Pacheco e Chaves. Ao chegarem ao local, encontraram o frentista caído inconsciente e acionaram o resgate, que constatou o óbito.

Testemunhas que trabalham no posto de gasolina disseram que o motorista do caminhão teria tentado sair do posto sem pagar pelo combustível. O frentista estaria tentando efetuar a cobrança, segurando na porta do caminhão, quando o motorista acelerou o veículo, o arrastando por alguns metros, até o final da rua, onde ele caiu.

Inicialmente, não se sabia se o frentista teria sido atropelado ou apenas arrastado derrubado da porta do veículo. Mas, neste domingo, a SSP informou que ele foi atropelado.

O motorista foi identificado pelas imagens de câmeras de segurança do posto e o veículo foi encontrado na cidade de Caieiras, próxima à Franco da Rocha, entre sexta-feira e sábado. Neste domingo, o homem foi detido pela polícia em um hotel na Rua Mauá, no Centro de São Paulo.

O caso está sendo conduzido pelo 56º DP. O velório da vítima aconteceu neste sábado, conforme informações de uma funcionária do posto de gasolina ao Estadão.