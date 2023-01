Museu do Ipiranga: É possível ter ingresso em troca de 1kg de alimento; veja como

Passadas as festas de fim de ano, o Museu do Ipiranga será reaberto ao público a partir da próxima terça-feira, 10. Os ingressos permanecem gratuitos para visitação e a partir desta sexta-feira, 6, poderão ser trocados por um quilo de alimento não perecível. A iniciativa faz parte de ação em parceria com o Mesa Brasil Sesc São Paulo, programa de combate à fome e ao desperdício que há quase trinta anos conecta empresas doadoras e instituições sociais.

A reserva da entrada permanece da mesma forma, podendo ser feita pela internet. Semanalmente, às sextas, às 10 horas, são oferecidos os ingressos para as duas semanas seguintes. O cadastro na plataforma Sympla pode ser feito antes da abertura do lote, para agilizar o agendamento.

Museu do Ipiranga trocará ingressos por alimentos para campanha Mesa Brasil Sesc São Paulo. Foto: Hélio Nobre

Segundo a organização, outra opção para quem não conseguir reservar o ingresso pela internet é retirá-lo diretamente na bilheteria. A distribuição começa a ser feita às 11h30, por ordem de chegada e está sujeita à lotação. “Os bilhetes são liberados a cada uma hora e a dica é comparecer ao local com pelo menos 30 minutos de antecedência”, recomenda.

A gratuidade para acesso ao Museu do Ipiranga foi prorrogada até março deste ano, em razão da grande procura após a reinauguração do espaço cultural.

Museu do Ipiranga trocará ingressos por alimentos para campanha Mesa Brasil Sesc São Paulo. Foto: Divulgação/Mesa Brasil Sesc São Paulo

Campanha contra a fome

As doações dos alimentos - tanto de quem reservou pela internet quanto de quem fará a retirada presencial dos ingressos - poderão ser entregues diretamente no Museu do Ipiranga, em caixas que estarão expostas ao lado da bilheteria. A participação é espontânea.

A iniciativa retoma parceria que o museu já havia realizado com o Sesc em junho de 2021, durante a pandemia. Também visa a conscientizar a população sobre a importância da doação responsável, com itens de qualidade, facilmente coletados e dentro da validade.

O que doar: alimentos não perecíveis, embalados no prazo de validade como arroz, feijão, macarrão, óleo, leite em pó, sardinha em lata, milho em lata, ervilha em lata, molho de tomate e farinha de trigo.

Os mantimentos arrecadados serão distribuídos às instituições sociais de São Paulo cadastradas e beneficiadas pelo programa, como creches, atendimento a crianças e jovens, abrigos, centros de acolhida para pessoas em situação de rua, centros de convivência para idosos, entre outros. Clique aqui para mais informações sobre o projeto Mesa Brasil Sesc São Paulo.

Museu do Ipiranga - USP

Endereço: entrada pela Rua dos Patriotas, nº 20.

Funcionamento: terça a domingo, das 11h às 17h (com última entrada às 16h30).

É obrigatório o uso de máscara nas dependências.

Ingressos: troque um quilo de alimento não perecível pela entrada (Retire pelo site ou na bilheteria do Museu do Ipiranga).