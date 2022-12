Campinas volta a registrar alagamentos e enxurradas após chuva nesta segunda-feira

Um temporal alagou ruas, arrastou carros e derrubou árvores na tarde desta segunda-feira, 12, em Campinas, interior de São Paulo. Ao menos seis casas ficaram alagadas, mas os moradores não precisaram de remoção. Ruas e avenidas da cidade foram tomadas pela enxurrada pelo segundo dia consecutivo, já que no domingo, 11, também houve alagamentos. Conforme a Defesa Civil, apesar dos estragos, não houve vítimas.

Nesta segunda, as avenidas Princesa d’Oeste e Norte-Sul foram tomadas pela forte correnteza. Vários carros e um caminhão com trabalhadores ficaram presos na enxurrada. Três ocupantes de um automóvel que era arrastado pela correnteza foram resgatados por moradores.

No domingo, uma família de São José dos Campos já havia ficado presa com o carro na enxurrada. A água chegou ao para-brisas. A família só conseguiu sair depois que as águas baixaram.

Na chuva desta segunda, um córrego que margeia a avenida Orosimbo Maia saiu do leito e invadiu a via. O trânsito ficou caótico.

Temporal alagou ruas e carros foram arrastados pela enxurrada em Campinas, interior de São Paulo

Conforme a Defesa Civil, choveu 47 milímetros em uma hora e a água alagou casas nos bairros Jardim São Pedro, Jardim Rossini, Botafogo e Jardim do Lago. O Centro de Saúde do bairro Santa Rosa suspendeu o atendimento após ficar alagado durante o temporal. Houve uma queda de muro no Jardim Capivari.

A prefeitura de Campinas informou que já possui um plano para conter as enchentes nas avenidas Princesa d’Oeste e Orosimbo Maia, incluindo a construção de reservatórios, mas ainda depende de recursos que estão sendo buscados. Salientou que a Secretaria de Serviços Públicos faz um trabalho constante de limpeza e desassoreamento de córregos, desentupimento de bocas de lobo e manutenção de galerias pluviais.

Chuva no interior e no litoral

Chuvas fortes com rajadas de vento atingiram também outras cidades do interior e do litoral de São Paulo. Em Taubaté, a cobertura de um posto de combustível foi arrancada pela força do vento, no bairro Alto de São Pedro. Houve quedas de árvores e alagamentos. Em Tremembé, a chuva causou queda de árvores no bairro dos Guedes. Um carro foi atingido.

Em Caraguatatuba, no litoral norte, ruas e avenidas ficaram alagadas. A enxurrada inundou casas no bairro Porto Novo. Houve registro de casas destelhadas, quedas de árvores e alagamentos durante o temporal em São Sebastião.

No domingo, 11, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil alertou para a entrada de uma frente fria com chuvas fortes, seguidas de raios, ventos e a possibilidade de formação de granizo em todo o Estado de São Paulo.

As chuvas devem continuar nesta terça-feira, 13. Moradores que vivem em áreas mais vulneráveis e com histórico de alagamentos precisam ficar atentos e acionar os órgãos de Defesa Civil em caso de emergência.