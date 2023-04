Explosão de gás em um condomínio de Campos do Jordão deixa quatro feridos, dois em estado grave

Uma explosão em uma lareira a gás deixou pelo menos quatro feridos na noite deste sábado, 22, em um condomínio residencial de Campos do Jordão. Conforme as informações iniciais dos bombeiros, o acidente ocorreu na Alameda dos Manacás, 1, onde fica o Residencial Saint Etienne. Na sexta-feira, um acidente em um restaurante já havia deixado outros sete feridos na cidade.

20h16 Explosão ambiental “GLP”, Alameda dos Manacas, 01 (trata-se de referência, o endereço exato não possui nome registrado) – Campos do Jorão, 6 viaturas no atendimento, trata-se de condomínio, 10 apartamentos atingidos, há várias vítimas no local, aguardando mais infor. #193I — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) April 23, 2023

O Corpo de Bombeiros local foi acionado por volta das 20 horas deste sábado e contou com a ajuda de equipes das cidades vizinhas de Taubaté e São José dos Campos no socorro feito no residencial, que fica perto do Morro do Elefante, na Serra da Mantiqueira.

O local foi evacuado pelos bombeiros; Defesa Civil realizará avaliação estrutural Foto: Corpo de Bombeiros/Campos do Jordão

Uma pessoa precisou ser resgatada de um elevador. Conforme a Defesa Civil, uma mulher de 24 anos e uma adolescente de 14 anos tiveram ferimentos graves e foram levadas para o Hospital Municipal de Taubaté. Uma mulher de 52 anos e outra adolescente de 14 anos tiverem ferimentos leves e foram socorridas no Hospital Municipal de Campos do Jordão. O local foi evacuado e interditado pela Defesa Civil Municipal. A princípio, a explosão foi gerada por um vazamento de gás em uma das unidades, no entanto o local ainda será periciado. A explosão destruiu ao menos dez apartamentos, e foi ouvida na região do Capivari, local mais procurado pelos turistas no município.

Acidente em mezanino

Este foi o segundo acidente em menos de 24 horas. Na noite de sexta-feira, 21, o mezanino de um restaurante no Capivari desabou e deixou outros sete feridos, mas seis apenas com escoriações. De acordo com representantes do restaurante, o local operava dentro do limite de pessoas permitido e está com toda a documentação regular. Nos próximos dias será vistoriado e a Polícia Civil investigará as causas do acidente.

“Ouvimos um barulho, fez ‘plof’. Nessa hora foi uma correria, meu genro conseguiu pegar meu neto, minha filha caiu no chão e conseguiu sair. E quando fui pegar minha mulher, o negócio veio de vez. Pegou a cabeça dela. Consegui jogar ela no chão e eu caí pro outro lado. A mesa que a gente estava segurou o mezanino porque se não tivesse segurado nem eu nem ela estaríamos aqui pra contar história” afirmou o advogado Mauro Moreira ao site G1.