Campos do Jordão registra uma das temperaturas mais baixas do País e região tem alerta de geada

A temperatura registrada em Campos do Jordão, esteve entre as mais baixas em todo o País na manhã desta sexta-feira, 19. De acordo com monitoramento do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 4,2°C às 8h.

O frio intenso também atingiu outros municípios da Serra da Mantiqueira, que se estende pelos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Defesa Civil diz que há condições favoráveis à formação de geada na Serra da Mantiqueira Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Em duas cidades mineiras da região, inclusive, o frio foi ainda maior. Na medição mais recente do Inmet, os termômetros marcaram 4°C em Maria da Fé e 2,8°C em Monte Verde. Segundo a Defesa Civil Estadual paulista, a temperatura durante a madrugada criou condições para a formação de geada na região do Vale do Paraíba - justamente onde fica Campos do Jordão, cidade mais alta do Estado, a 1.639 metros de altitude.

O fenômeno ocorre quando a temperatura se aproxima de 0°C e consiste na formação de uma fina camada de gelo em vegetações e no solo, podendo levar à perda de plantações.

Geadas são comuns no inverno, sobretudo nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Neste ano, porém, já foram registrados episódios em cidades do Mato Grosso do Sul na passagem de frentes frias pelo sul do continente.

O frio deve se manter no Vale do Paraíba nos próximos dias. De acordo com a Defesa Civil Estadual, a mínima prevista para o sábado, 20, é de 6°C. No domingo, 21, a temperatura pode baixar 4°C. Já na segunda-feira, a mínima prevista é de 5°C.