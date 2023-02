Carnaval 2023: Casa Comigo, Maluco Beleza, Baixo Augusta e Abrava; veja datas e horários dos blocos

O Carnaval 2023 de São Paulo terá 511 desfiles autorizados pela Prefeitura. A programação está concentrada nos dias 11 e 12 (pré-carnaval), 18, 19, 20 e 21 (carnaval) e 25 e 26 (pós-carnaval).

Mesmo com as reduções, a festa continuará como uma dos maiores do País, com 35 megablocos, com artistas como Daniela Mercury, Pabllo Vittar e Maria Rita. Os desfiles de grande porte envolvem ainda outros artistas conhecidos do grande público, como Alceu Valença e Michel Teló, e blocos populares, como Acadêmicos do Baixo Augusta, Agrada Gregos e Casa Comigo.

Veja parte da lista dos megablocos do carnaval de rua de São Paulo em 2023

11 de fevereiro (sábado)

Casa Comigo: concentração a partir das 11h, na R. Henrique Schaumann, 567, subprefeitura de Pinheiros.

Bloco da Favorita: concentração a partir das 11h, na R. Laguna, subprefeitura de Santo Amaro.

Frita Comigo (música eletrônica): concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa.

Bloco Chico (Estado de Folia, com Chico César): concentração a partir das 10h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

Bicho Maluco Beleza (Alceu Valença): concentração a partir das 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

Bloco da Pocah: concentração a partir das 10h, Av. Luis Dumont Villares 1.501, na subprefeitura Santana/Tucuruvi.

Beleza Rara (Banda Eva): concentração a partir das 13h, na R. Laguna, subprefeitura de Santo Amaro.

12 de fevereiro (domingo)

Acadêmicos do Baixo Augusta: concentração a partir das 14h, na R. da Consolação, 2.101, subprefeitura Sé.

Domingo Ela Não Vai: concentração a partir das 11h, na esquina das Avenidas Ipiranga com São João, subprefeitura Sé.

Megabloco do Fervo - O Maior da Zona Norte: concentração a partir das 13h, na Av. Luis Dumont Villares, 1.501, subprefeitura Santana.

Bloco da Maria (Maria Rita): concentração a partir das 11h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

Monobloco: concentração a partir das 12h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

Psyshake (Vegas): concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa.

18 de fevereiro (sábado)

Bloco Minhoqueens: concentração a partir das 12h, na R. 24 de Maio, 275, subprefeitura Sé.

Bloco das Gloriosas (Gloria Groove): concentração a partir das 14h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

Agrada Gregos: concentração a partir das 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

19 de fevereiro (domingo)

#QuilomboLab (Emicida, Drik Barbosa, Rael, Rashid, Evandro Fióti, Marissol Mwaba, Kamau e convidados): concentração a partir das 13h, Av. Luis Dumont Villares 1.501, na subprefeitura Santana/Tucuruvi.

Explode Coração: concentração a partir das 13h, na Praça da República, 292, subprefeitura Sé.

Bloco Bem Sertanejo (Michel Teló): concentração a partir das 11h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

Bloco do Abrava (Tiago Abravanel): concentração a partir das 13h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

Bloco da Pabllo (Pabllo Vittar): concentração a partir das 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

BeatLoko (rap): concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa.

20 de fevereiro (segunda-feira)

Vou de Táxi: concentração a partir das 11h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

Bloco Pinga Ni Min (Villa Country): concentração a partir das 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

Bloco Emo: concentração a partir das 13h, Av. Luis Dumont Villares 1.501, na subprefeitura Santana/Tucuruvi.

Lua Vai: concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa.

Bloco Filhos de Gil: concentração a partir das 11h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

21 de fevereiro (terça-feira)

Bloco Pagu: concentração a partir das 11h, na Av. Ipiranga, 719, subprefeitura Sé.

Galo da Madrugada: concentração a partir das 9h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

Bloco da Latinha Mix (Rádio Mix FM): concentração a partir das 13h, na Praça Armando de Sales Oliveira, subprefeitura Vila Mariana.

25 de fevereiro (sábado)

Trio Sebah Vieira: concentração a partir das 13h, na Av. Marquês de São Vicente, 230, subprefeitura Lapa.

Se Joga!: concentração a partir das 13h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.

Navio Pirata (BaianaSystem): concentração a partir das 13h, na Av. Pedro Álvares Cabral, entre o Obelisco e o Monumento às Bandeiras, subprefeitura Vila Mariana.

Bloco Que Casar Que Nada: concentração a partir das 13h, na R. Laguna, subprefeitura de Santo Amaro.

26 de fevereiro (domingo)

Pipoca da Rainha (Daniela Mercury): concentração a partir das 14h, na R. da Consolação, 2.101, subprefeitura Sé.

Bloco Não Era Amor Era Cilada (Molejo): concentração a partir das 14h, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 4.150, subprefeitura Pinheiros.