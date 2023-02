Carnaval 2023: Confira programação com mais de 500 blocos de rua em SP

Mais de 500 desfiles estão confirmados no carnaval de rua de São Paulo de 2023, dos quais cerca de 180 ocorrem no pré-carnaval, em 11 e 12 de fevereiro. Com uma variedade de blocos voltados a diferentes perfis e que abrange todas as regiões da cidade, o Estadão elaborou um buscador com a programação oficial confirmada pela Prefeitura.

Pipoca da Rainha, da cantora Daniela Mercury, é um dos blocos que estão na programação do carnaval de rua de São Paulo Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 01/03/2020

Alguns cortejos foram liberados nesta semana. São blocos que perderam o prazo inicial de inscrições, mas que depois receberam o aval da Prefeitura. A programação está concentrada nos dias 11 e 12 (pré-carnaval), 18, 19, 20 e 21 (carnaval) e 25 e 26 (pós-carnaval).

Há opções para diferentes perfis de foliões, incluindo blocos paulistanos, como Acadêmicos do Baixo Augusta e Agrada Gregos, e liderados por artistas de popularidade nacional, como Alceu Valença, Pabllo Vittar e Daniela Mercury, dentre outros.

O material elaborado pelo Estadão informa a data, o itinerário, a subprefeitura e os horários de concentração e dispersão dos blocos. Também disponibiliza um filtro de busca, para o leitor procurar pelos desfiles preferidos, em trajetos específicos e mais. Confira abaixo:

