Carnaval 2023: confira como fica o funcionamento de serviços durante o ponto facultativo em SP

Embora o carnaval não seja considerado feriado nacional, muitos Estados e municípios, conforme permite a legislação, podem decretar feriado local, ponto facultativo ou dia útil durante uma das festividades mais tradicionais do País.

Em São Paulo, o governo estadual e a prefeitura da capital paulista decretaram ponto facultativo para os servidores públicos na segunda-feira, 20, e na terça-feira de carnaval, 21. Na Quarta-feira de Cinzas, 22, o expediente terá início a partir do meio-dia. Caberá a cada repartição pública definir as formas de compensação para os funcionários que não trabalharem nestes dias.

É importante ficar atento porque alguns serviços terão o horários de funcionamento alterados.

Rodízio de veículos

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), afirma que o rodízio municipal de veículos estará suspenso para carros, de segunda a quarta-feira, em razão do período de carnaval.

As demais restrições existentes na cidade continuam valendo na segunda e na quarta-feira:

Rodízio de veículos pesados (caminhões).

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC).

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

De acordo com a CET, as faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas somente na terça-feira de carnaval. A liberação vale até as 4 horas da quarta-feira.

A montagem da ciclofaixa de lazer está suspensa até o domingo, 26, retornando o serviço em março.

Bancos

No caso do funcionamento das agências bancárias de todo o País nos dias de folia, conforme a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban), a decisão segue o que determina a Resolução 4.880 de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional (CMN). Desta forma, na segunda e na terça-feira, as agências estarão fechadas. Na quarta-feira, o expediente terá início a partir do meio-dia.

As campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrem normalmente no sábado, 18, na segunda, na terça e na quarta-feira nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Saúde

Entre os dias 20 e 22, estarão abertas as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, além dos Hospitais Municipais (HMs), Prontos-socorros Municipais (PSMs) e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Vacinação

As campanhas de vacinação contra a covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrem normalmente no sábado, 18, na segunda, na terça e na quarta-feira nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. Na quarta, a partir das 12 horas, a vacinação ocorrerá também nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

A imunização contra a covid-19 está disponível para todas as faixas etárias a partir dos 6 meses.

Veja a seguir o que funcionamento entre os dias 20, 21 e 22:

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) - das 7h às 19h.

AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas - das 7h às 19h.

Hospitais Dia (HDs) 12 horas e 24 Horas.

Hospitais Municipais (Hms).;

Prontos-socorros Municipais (PSMs).

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Centro de Atenção Psicossocial (Caps) III - apenas para demandas internas.

Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV.

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192.

Laboratório de Emergência Toxicológica (LET).

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue).

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Em relação aos hospitais veterinários públicos, as unidades leste, norte e sul abrirão normalmente na segunda e na quarta-feira, enquanto a unidade oeste permanecerá fechada nos três dias.

Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ), a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e a Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico (Cosap).

Hospitais estaduais

Durante o feriado de carnaval, entre os dias 18 e 22 de fevereiro, os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs), o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na zona leste da capital paulista, não funcionarão entre os dias 18 e 21, retomando suas atividades, na quarta-feira a partir do meio-dia.

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FME) e as unidades da Farmácia Dose Certa funcionarão em horário especial apenas entre os dias 20 e 22. Veja aqui mais informações.

Doação de sangue

A Fundação Pró-Sangue afirma que os postos funcionarão entre os dias 18 e 22 de fevereiro, em horário especial.

Posto Clínicas - Avenida Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155 - 1º andar - Cerqueira César

Dia 18, sábado, das 8h às 16h

Dia 20, segunda-feira, das 8h às 16h

Dia 21, terça-feira, das 8h às 16h

Dia 22, quarta-feira, das 8h às 17h30

Posto Mandaqui - Rua Voluntários da Pátria, 4.227 - Mandaqui

Dia 20, segunda-feira, das 8h às 16h

Dia 22, quarta-feira, das 12h às 16h30

Posto Regional de Osasco - Rua Ari Barroso, 355 - Presidente Altino - Osasco

Dia 18, sábado, das 8h às 16h

Dia 20, segunda-feira, das 8h às 16h

Dia 21, terça-feira, das 8h às 16h

Dia 22, quarta-feira, das 12h às 16h30

Posto Barueri - Rua Angela Mirella, 354, térreo - Jardim Barueri

Dia 22, quarta-feira, das 8h às 16h

Posto Stella Maris - Rua Maria Cândida Pereira, 568 - Itapegica - Guarulhos

Dia 20, segunda-feira, das 8h às 16h

Dia 22, quarta-feira, das 8h às 16h

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo - Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 112 - Vila Buarque

Dia 18, sábado, das 7h às 15h

Dia 19, domingo - Fechado

Dia 20, segunda-feira, das 7h às 17h

Dia 21, terça-feira, das 9h às 14h

Poupatempo

As unidades do Poupatempo estarão fechadas nos dias 20 e 21 e até o meio dia de quarta-feira, por causa do carnaval.

“Na Quarta-feira de Cinzas, a partir das 12h, os postos retomam as atividades, mediante agendamento obrigatório de data e horário, com exceção das cinco unidades 100% digitais (Campinas Digital, Crea-SP, Piraporinha, Carrão e Santana) que dispensam escolha de data e horário prévios”, disse em nota.

O agendamento deve ser feito pelos canais digitais, como o portal, aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento ou ainda por meio do Assistente Virtual, chamado “P”, que atende no portal e WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.

Detran.SP

As unidades, em razão do feriado de Carnaval, seguirão o seguinte cronograma:

Dia 18 (sábado) - Unidades que funcionam aos sábados funcionarão em horário normal.

Dia 20 (segunda-feira) - Unidades fecham.

Dia 21 (terça-feira) - Unidades fecham.

Dia 22 (quarta-feira) - Unidades abrem às 12h00.

Metrô, CPTM e EMTU

No período de carnaval, entre o sábado e a quarta-feira, as empresas terão alteração na circulação. A operação será monitorada e, se necessário, serão colocados mais trens nas linhas e ônibus nas ruas, conforme adiantou o governo estadual.

Ônibus

É importante ficar atento para desvios de ônibus, em razão de desfiles blocos de rua. Diariamente, a São Paulo Transporte (SPTrans) tem anunciado quais serão as mudanças nos itinerários de linhas de coletivos da cidade. Confira aqui mais informações sobre a operação dos ônibus nos dias de folia.

Parques

Confira aqui os horários de funcionamento dos Parques Urbanos administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.