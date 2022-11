Carnaval 2023: Prefeitura de SP abre inscrições para desfiles de blocos de rua

Publicidade

A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo divulgou nesta terça-feira, 1, o formulário de manifestação de interesse aos blocos interessados em desfilar no carnaval de rua de 2023, estendido também à Comissão Representativa dos Blocos de Carnaval, que servirá como canal de entre a Prefeitura e os representantes das festividades. As inscrições podem ser feitas no próprio site da entidade até o dia 20 de novembro.

O próximo ano será o primeiro depois da pandemia em que os foliões poderão comemorar a data nas ruas e não mais em festas privadas, algo que não ocorre desde 2020, ano do avanço da covid-19. “É a maior manifestação de cultura popular do Brasil e no ano que vem São Paulo realizará a maior festa de sua história, a primeira após a pandemia”, disse a secretária Aline Torres.

Bloco Pipoca da Rainha, de Daniela Mercury, em uma de suas edições em São Paulo. Evento de rua voltará em 2023. Foto: Rogério Padula/Fotorua

O carnaval de rua de 2023 na capital paulista terá algumas novidades. A primeira é que a organização voltará a ser coordenada pela Secretaria de Cultura. Além disso, a pasta municipal também anunciou um investimento por meio da Premiação de Reconhecimento por Trajetória Cultural dos Blocos de Carnaval de Rua, que destinará R$ 4 milhões para fomentar, ao todo, 300 blocos.

A intenção do edital é descentralizar e democratizar o acesso aos recursos públicos e apoiar a continuidade da folia em São Paulo. “Eleva o nível cultural, profissional, social e econômico do carnaval de rua ao promovê-lo como instrumento não só cultural, mas também de trabalho e empreendedorismo”, disse a nota da Prefeitura sobre o compromisso do próximo ano.

Cancelamentos em 2021 e 2022

Com a pandemia de covid-19, o carnaval de rua do município foi cancelado tanto em 2021 quanto em 2022, com o avanço da cepa Ômicron. Ambos os calendários previam a realização da festa nas datas usuais, normalmente em março ou abril.

Ainda em 2022, a situação melhorou com a queda de infecções e mortes pelo vírus e a vacinação gradual e, em junho, a Prefeitura anunciou que realizaria o evento nos dias 16 e 17 do mês subsequente, no chamado “Esquenta de Carnaval de 2023″, e abriu licitações de patrocínio a cerca de 40 dias das festividades. No entanto, por falta de interesse de investidores, a ideia foi cancelada e a gestão da cidade passou a planejar desde então a edição seguinte.