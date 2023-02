Carnaval 2023: Veja a previsão do tempo em SP, Rio, Salvador, Porto Alegre e Florianópolis

A chegada de uma nova frente fria veio acompanhada de uma grande virada no tempo em diversas cidades do País durante o carnaval. Segundo a Climatempo, os efeitos da mudança climática serão sentidos principalmente sobre São Paulo, Rio de Janeiro e o centro sul de Minas Gerais. Além de chuva, está prevista queda acentuada de temperatura.

De acordo com a empresa de meteorologia, o tempo deve ficar bastante instável no Estado de São Paulo durante todo fim de semana. O litoral também deve registrar dias chuvosos, além de mar agitado e ventos fortes.

No domingo, a previsão é de predomínio de céu nublado e chuva em todo o sul e leste do Estado de São Paulo, incluindo a região da Grande São Paulo e litoral. “Alerta especial para muita chuva na Baixada Santista e em todo litoral norte, com risco de ressaca ventos fortes e mar muito agitado”, disse a Climatempo.

Bloco Minhoqueens desfilou sob forte chuva pelas ruas do centro de São Paulo neste sábado Foto: Tiago Queiroz/Estadão

No domingo, os termômetros ficam entre 17ºC e 23ºC, com possibilidade de dia e noite com clima chuvoso.

Na segunda-feira, 20, a Climatempo afirma que a previsão será de sol com muitas nuvens durante o dia. Há risco de chuva a qualquer hora. A temperatura varia entre 18ºC e 26ºC.

Na terça-feira, 21, os termômetros oscilam entre 19ºC e 22ºC. “Será chuvoso durante o dia e à noite.”

Rio de Janeiro

Entre domingo e terça-feira, o dia será de sol entre nuvens, com possibilidade de chuva ao longo do dia na cidade do Rio de Janeiro.

Desfile do bloco Escangalha, pela zona sul do Rio, teve sol e calor. Foto: PEDRO KIRILOS / ESTADÃO

Salvador

Na capital baiana chance de chuva a qualquer hora do dia entre domingo e segunda-feira.

Porto Alegre

A previsão indica na capital gaúcha que há possibilidade de chuva apenas na segunda-feira.

Florianópolis

Na capital catarinense, os dias serão mais chuvosos entre domingo e segunda-feira.