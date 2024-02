Embora o carnaval não faça parte do calendário de feriados nacionais, muitos Estados e municípios, conforme permite a legislação, podem decretar feriado local, ponto facultativo ou dia útil durante este período. No caso do Estado de São Paulo, alguns serviços terão alteração em seu funcionamento, por ser estabelecido ponto facultativo de segunda-feira, 12, até meio-dia da Quarta-feira de Cinzas, 14.

Rodízio de veículos

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) afirmaram que o rodízio municipal estará suspenso para carros de segunda-feira até Quarta-feira de Cinzas. Desta forma, vai retornar apenas na quinta-feira, 15. O motivo é a redução expressiva na circulação de veículos durante o período de carnaval.

A Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) estará liberada na segunda e na terça-feira;

As faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas somente na terça-feira;

O estacionamento rotativo pago (Zona Azul) estará liberado na terça-feira, desde que não haja regulamentação (sinalização específica) de obrigatoriedade do uso do Cartão Digital.

Continuam vigentes no período as restrições existentes na cidade:

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC).

A Ciclofaixa de Lazer não será montada no domingo, 11, bem como no domingo, 18, retornando no dia 25.

Rodízio municipal estará suspenso para carros de segunda-feira até Quarta-feira de Cinzas. Na foto, registro da Marginal do Tietê. Foto: Daniel Teixeira/Estadão - 17/05/23

Saúde

Os hospitais estaduais mantêm o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos. A Farmácia Dose Certa e o Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) não funcionarão entre segunda-feira e Quarta-feira de Cinzas.

Publicidade

Na rede municipal, estarão abertos equipamentos como Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, inclusive para vacinação, além dos Hospitais Municipais (HMs) e Prontos-socorros Municipais (PSMs).

Na quarta-feira, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) também voltam a abrir normalmente a partir das 12h.

Os hospitais veterinários públicos Norte, Leste e Sul funcionarão normalmente na segunda-feira e na Quarta-feira de Cinzas, enquanto a unidade Oeste permanecerá fechada nos três dias.

Veja o que abre durante o ponto facultativo de carnaval pela rede municipal:

• Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 19h;

• AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas – das 7h às 19h;

• Hospitais Dia (HDs) 12 horas e 24 Horas;

• Hospitais Municipais (HMs);

Publicidade

• Prontos-socorros Municipais (PSMs);

• Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

• Centros de Atenção Psicossocial (Caps) IV;

• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) 192;

• Laboratório de Análise Toxicológica (LAT);

• Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

• Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Publicidade

Doação de sangue

O posto de doação da Pró-Sangue Dante Pazzaneze estará fechado entre segunda e Quarta-feira de Cinzas. Outros postos vão ter o funcionamento alterado, a depender do dia. O posto Barueri, por exemplo, estará fechado na segunda-feira, mas os demais postos vão funcionar no dia das 8h às 16h.

Na terça, os postos Clínicas e Mandaqui irão funcionar, excepcionalmente, das 8h às 16h e os demais postos estarão fechados.

Já na Quarta-feira de Cinzas, o posto Clínicas funcionará das 8h às 17h30 e o Stella Maris das 8h às 16h; o posto Barueri abrirá, excepcionalmente, das 13h às 16h; e os postos Mandaqui e Osasco irão abrir somente das 12h às 16h30. Para mais informações, clique aqui.

Doação de sangue terá funcionamento alterado no carnaval. É importante verificar como será o atendimento entre segunda-feira, 12, e a Quarta-feira de Cinzas, 14. Foto: Felipe Rau/Estadão

Poupatempo

Os postos em todo o Estado de São Paulo estarão fechados na segunda e na terça-feira, reabrindo ao meio-dia da Quarta-feira de Cinzas, devido ao carnaval.

Durante todo o período, os serviços digitais continuarão funcionando normalmente. Entre os mais procurados, estão pesquisa de débitos de veículos, renovação e pontuação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Carteira de Trabalho Digital, seguro-desemprego e licenciamento de veículos.

Para ser atendido presencialmente no Poupatempo, é obrigatório realizar agendamento de data e horário. Para mais detalhes, clique aqui.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) afirma que não haverá atendimento nas agências bancárias na segunda e na terça-feira, durante o feriado de carnaval, o que vale também para as compensações bancárias, incluindo a TED. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados, poderá ser feito normalmente.

Publicidade

“A decisão segue uma resolução do Conselho Monetário Nacional que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, bem como a segunda-feira e a terça-feira de carnaval.

Já na Quarta-Feira de Cinzas, o início do expediente ao público começa às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. “Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de três horas de atendimento presencial ao público”, disse a instituição.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, que será na Quarta-Feira de Cinzas. Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais.

Metrô e CPTM

Na sexta-feira, 9, e no sábado, 10, para atendimento aos passageiros que terão como destino o Sambódromo do Anhembi para acompanhar os desfiles, as estações Palmeiras-Barra Funda e Portuguesa-Tietê ficarão abertas ininterruptamente para embarque e desembarque. As demais estações da CPTM e do Metrô ficarão abertas apenas para transferência e desembarque.

Já na segunda e na terça-feira, a operação das linhas da CPTM será igual à de sábado, com trens de prontidão em caso de necessidade. Na Quarta-feira de Cinzas, a operaçãoserá normal. No Metrô, a operação será monitorada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) e se necessário, haverá aumento na frota.

Na sexta-feira e no sábado, as quatro linhas metroferroviárias operadas pela iniciativa privada (4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda) funcionarão 24 horas por dia para atender o público que irá curtir o carnaval no Sambódromo do Anhembi.

Em ambos os dias, os foliões poderão embarcar e desembarcar na Estação Palmeiras-Barra Funda durante todo o período, enquanto as demais, somente desembarque e transferências, a partir da meia-noite. Nos outros dias de carnaval, os serviços operam nos horários normais: as linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô, das 4h40 à meia-noite, e linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos, entre 4h e meia-noite.

Publicidade

Ônibus

Durante as comemorações de carnaval, algumas linhas sofrem desvios de itinerário, antes de sair vale a pena consultar possíveis alterações. Também serão disponibilizadas linhas especiais para atender ao público que irá conferir os desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi. Veja aqui.

Vale lembrar ainda que aos domingos, os ônibus circulam gratuitamente na cidade de São Paulo.

Parques urbanos

Confira aqui os horários de funcionamento dos Parques Urbanos administrados pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo.