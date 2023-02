Carnaval de rua de SP 2023: Qual bloco é a sua cara? Veja dicas para cada tipo de perfil

Mais de 500 desfiles estão confirmados no carnaval de rua 2023 na cidade de São Paulo. De megablocos a cortejos de bairro, há opções para diferentes perfis, de todas as faixas etárias, gostos musicais e interesses, daqueles que mais lembram uma balada aos que mantêm a tradição das marchinhas, dos liderados por artistas famosos aos batucados por músicos amadores, dos que reúnem multidões aos que concentram algumas dezenas de pessoas.

“O carnaval de São Paulo é uma festa muito heterogênea. Tem blocos que se organizam das mais diferentes maneiras: exclusivamente de mulheres, infantis, com posicionamentos políticos. São blocos de tudo que é jeito, de estilos musicais, com banda, artistas, inclusive organizados por estrangeiros. Uma infinidade”, diz o pesquisador de carnaval e doutorando em Sociologia na USP, Vinicius Ribeiro Teixeira.

Segundo ele, as agremiações também são criadas em contextos variados, de grupos de amigos a empresas voltadas a investir na folia. A programação deste ano é concentrada em 11 e 12 de fevereiro (pré-carnaval), de 18 a 21 de fevereiro (carnaval) e 25 e 26 de fevereiro (pós-carnaval).

Nesse cenário, qual bloco é a sua cara? O Estadão dá algumas dicas de desfiles com diferentes perfis. Confira abaixo algumas sugestões e, ao fim do texto, um buscador com as datas, os trajetos e os horários de blocos confirmados em São Paulo.

Clima de balada: blocos organizados por festas

Festas de São Paulo e do Rio vão realizar desfiles nas ruas e avenidas paulistanas, parte delas com a participação de DJs e artistas de repercussão nacional. Neste sábado, por exemplo, terá Baile da Favorita na Rua Laguna, na subprefeitura Santo Amaro, na zona sul, e Carnakoo (da festa Batekoo), no Largo do Paissandu, no centro.

No domingo, 12, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.150, na subprefeitura Pinheiros, na zona oeste, receberá o Chá de Alice, com Babado Novo e Juliette, enquanto o Bloco Gambiarra percorrerá a Rua Henrique Schaumann, em Pinheiros, na zona oeste.

Continua após a publicidade

O clima de balada também deve marcar o percurso de blocos de música eletrônica. O Frita Comigo desfilará neste sábado, 11, na Avenida Marquês de São Vicente, 230, na zona oeste. Já o Unidos do BPM se apresentará no sábado de carnaval, 18, com concentração no Pátio do Colégio, no centro.

De Luísa Sonza a Gustavo Mioto, os megablocos com ‘cara de show’

Cantores de popularidade nacional têm a presença confirmada em blocos próprios em São Paulo. As apresentações misturam o clima de carnaval com o de show e estão distribuídas principalmente nos circuitos de megablocos.

No entorno do Parque do Ibirapuera, por exemplo, o sábado de pré-carnaval, 11, terá Alceu Valença (bloco Bicho Maluco Beleza) e Chico César (Estado de Folia). O domingo, 12, será com Maria Rita (Bloco da Maria) e Monobloco. No domingo de carnaval, 19, será a vez do Bloco da Pabllo, da Pabllo Vittar, enquanto a grande atração do pós-carnaval será o grupo BaianaSystem, com o Navio Pirata, no sábado, 25.

Outro circuito com shows é o da Rua Laguna, na subprefeitura Santo Amaro, na zona sul. No dia 11, terá o bloco Beleza Rara, da Banda Eva, enquanto receberá Luísa Sonza, com Modo Surto, no domingo, 12. Já o circuito da Avenida Brigadeiro Faria Lima, 4.150, na subprefeitura Pinheiros, na zona oeste, terá Bloco das Gloriosas (Gloria Groove) no sábado de carnaval, 18, e Bem Sertanejo (Michel Teló) e Bloco do Abrava (Tiago Abravanel), no domingo, 19. No pós-carnaval, no domingo, 26, será a vez do grupo Molejo com o Não Era Amor, Era Cilada.

Na Rua Henrique Schaumann, 567, também em Pinheiros, o grupo Inimigos da HP toca hits do pagode com o Toca um Samba Aí no sábado, 11. Já o sertanejo Gustavo Mito desfilará nesse percurso com o bloco Solteiro Não Trai na terça-feira de carnaval, 21.

Na Avenida Marquês de São Vicente, 230 a 658, na zona oeste, o Bloco da Lexa trará sucessos da funkeira. Como em anos anteriores, o Pipoca da Rainha, de Daniela Mercury, fechará o domingo de pós-carnaval, 26, com um desfile que desce a Rua da Consolação, no centro.

Continua após a publicidade

Alceu Valença comanda o bloco Bicho Maluco Beleza Foto: Amanda Perobelli/Estadão - 18/02/2018

O carnaval ‘raiz’, das marchinhas

Marchinhas clássicas e referências ao carnaval de décadas atrás são preservadas por alguns blocos de São Paulo. O principal exemplo é o Esfarrapado, que desfila há décadas pelas ruas do Bixiga, com saída no domingo, 20, da Rua Treze de Maio, 518

A Turma do Funil, da região da Vila Mariana, desfila no pré-carnaval, dia 11, e o Urubó, na Freguesia do Ó, também estão entre os que mantêm referências de carnavais tradicionais, com cortejos nos dias 12, 18 e 19, sempre no Largo da Matriz Nossa Senhora do Ó, na zona norte.

Para ‘micaretar’: os blocos de paquera

A paquera faz parte do carnaval. Mas há aqueles blocos que reforçam até no nome esse perfil, como o Que Casar Que Nada, que desfila no dia 25, na Rua Laguna, na subprefeitura de Santo Amaro, o Bloco do Beijo, na Avenida Paulo VI, na subprefeitura Lapa, zona oeste, no dia 11, e Te Pego no Cantinho, no dia 26, no Butantã, zona oeste. Voltados principalmente ao público LGBTI+, o Agrada Gregos desfila no dia 18, no entorno do Parque do Ibirapuera, e o Siga Bem Caminhoneira, tem saída da Praça Marechal Deodoro, em 25 de fevereiro, no centro.

Blocos para levar as crianças

Continua após a publicidade

Alguns desfiles em São Paulo são voltados ao público infantil, tanto no repertório quanto nos horários e infraestrutura. Entre eles, estão o Sainha de Chita, que desfila no dia 11, na Praça. Rio dos Campos, na subprefeitura Lapa, o Berço Elétrico (Praça Rosa Alves da Silva, na Vila Mariana) e o Fraldinha Molhada (Rua José Oscar de Abreu Sampaio, na zona leste), no dia 12, o Gente Miúda, em 19 de fevereiro, na subprefeitura Lapa, e o Charanguinha do França, no pós-carnaval, no dia 25, na região central.

Para aglomerar: os blocos que reúnem multidões

Nos megablocos, a estimativa é de dezenas e até centenas de milhares de foliões. Entre eles, estão o Acadêmicos do Baixo Augusta e o Megabloco do Fervo - O Maior da Zona Norte, ambos no domingo de pré-carnaval, 12, com cortejos respectivamente no centro e na subprefeitura Santana/Tucuruvi. Já o Pipoca da Rainha, da cantora Daniela Mercury, e o Navio Pirata, do grupo BaianaSystem, respectivamente em 26 e 25 de fevereiro, no centro e no entorno do Parque do Ibirapuera.

Folia de bairro: bloquinhos para curtir sem grandes aglomerações

Sair dos locais com maior concentração de blocos, como Sé e Pinheiros, é um dos caminhos para fugir das aglomerações. Mesmo nos bairros, alguns desfiles podem atrair milhares de foliões. Uma das dicas é optar por blocos pela manhã e em vias e distritos menos visados, como a Casa Verde, na zona norte, e o Ipiranga, na zona sul. O BenJores, que desfila no dia 20 no Bairro do Limão, espera receber até mil pessoas, assim como o Gal ToTal, no domingo de pré-carnaval, 12, no Butantã.

Pernambuco em SP: blocos inspirados no carnaval de Olinda e Recife

Alguns desfiles em São Paulo trazem referências ao frevo e ao carnaval de Olinda e do Recife. No pré-carnaval, há os blocos Bicho Maluco Beleza, do cantor Alceu Valença, e Olha o Sucesso, ambos com cortejos no sábado, dia 11, respectivamente no entorno do Parque do Ibirapuera e na região central. Na terça-feira de carnaval, 21, é a vez do Galo da Madrugada reunir milhares de foliões também no entorno do Ibirapuera.

Continua após a publicidade

Inspiração baiana: desfiles que trazem um pedaço de Salvador

O axé do carnaval de Salvador também está representado em São Paulo. Já no sábado de pré-carnaval, 11, estão marcados os desfiles do Beleza Rara, da Banda Eva, e do Bloco Elástico, respectivamente nas subprefeituras de Santo Amaro e Vila Mariana, na zona sul.

No domingo de carnaval, 19, o Bloco Bahianidade traz ritmos de Salvador e do Recôncavo para o centro. Já o último fim de semana da folia terá o Navio Pirata, do grupo BaianaSystem, e o Pipoca da Rainha, da cantora Daniela Mercury, respectivamente em 25 e 26 de fevereiro.

‘Cariocando’: um carnaval paulistano com referências à folia do Rio

No pré-carnaval, o Paixão Mangueirense, o Bangalafumenga e o Chinelo de Dedo vão tocar sambas no sábado, 11, respectivamente no centro, na Avenida Brigadeiro Faria Lima e na Vila Anglo Brasileira, na zona oeste. O domingo, 12, terá Monobloco no entorno do Parque do Ibirapuera. No sábado de pós-carnaval, 25, o Fogo & Paixão vem do Rio para a Faria Lima apresentar sucessos da música brega.

MPB, rock, forró, rap, pagode... Blocos temáticos para o seu estilo de música

Blocos temáticos de gêneros musicais têm se multiplicado no carnaval paulistano nos últimos anos. No rock, há o Bloco 77 - Os Originais do Punk e o Bloco Emo, por exemplo. O primeiro desfila nos dias 18 e 20, na Rua Barra Funda, no centro expandido. Já o segundo vai às ruas na subprefeitura Santana/Tucuruvi, na zona norte, no dia 20.

Continua após a publicidade

No rap, o BeatLoko reúne diversos artistas do gênero no sábado de carnaval, 19, Avenida Marquês de São Vicente, 230, na zona oeste. De música internacional, opções são os blocos O Fabuloso Bloco Amelie Pulando e Sargento Pimenta, ambos no dia 11, na região de Pinheiros, respectivamente com referências francesas e dos Beatles.

No forró, há o Forrozin, da cantora Mariana Aydar, que desfila pelo centro no domingo de carnaval, 20. Já o Bloco Sinfônico traz elementos da música erudita ao Pátio do Colégio no dia 21, enquanto o Unidos do Swing aposta no jazz na segunda-feira de carnaval, 20, também no centro.

Há agremiações especializadas no repertório de ícones da MPB, como Explode Coração (Maria Bethânia), dia 19, no centro, o Filhos de Gil (Gilberto Gil), dia 20, em Pinheiros, e Ritaleena (Rita Lee), com desfiles em 11 (Pinheiros) e 19 (Vila Mariana) de fevereiro. No pagode, o Lua Vai relembra os sucessos dos anos 1990 no dia 20, na Avenida Marquês de São Vicente. Já a música japonesa e coreana estarão nos desfiles do Animes Amigos no sábado de carnaval, 19, na subprefeitura Santana/Tucurivi.

Para preservar a ancestralidade: blocos que mantém a raiz negra do carnaval

A raiz negra do samba e do carnaval é preservada por blocos tradicionais da cidade. O mais conhecido é o Ilú Oba De Min, fundado em 2004 e liderado por mulheres. O grupo desfila duas vezes pelo centro paulistano, na sexta-feira de carnaval, 17, na Praça da República, e no domingo, 19, com saída da Rua Conselheiro Brotero, 195. Neste ano, os cortejos são em homenagem à filósofa Sueli Carneiro.

Continua após a publicidade