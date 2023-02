Carnaval de SP 2023: Bloco de Gloria Groove é encerrado a pedido da PM após confusão

Após recomendação da Polícia Militar, o Bloco das Gloriosas, comandado por Gloria Groove, encerrou antes do previsto neste sábado, 18, devido à falta de segurança aos foliões que estavam na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona sul. De acordo com a PM, a recomendação foi por causa da alta concentração de pessoas no local.

O bloco comandado pela cantora Gloria Groove encheu a Avenida Faria Lima, na zona sul da capital paulista, e teve de ser interrompido para 'resguardar a segurança' a pedido da PM. Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

“A Polícia Militar esclarece que recomendou ao município o término antecipado do “Bloco das Gloriosas”, que aconteceu na tarde deste sábado (18) na Avenida Faria Lima. A orientação teve o objetivo de resguardar a segurança da população devido a alta concentração de pessoas em um só local”, disse a Secretaria de Segurança Pública, em nota enviado ao Estadão.

O bloco terminou por volta das 17h. Antes, às 15h30, a PM já não estava mais permitindo a entrada dos foliões no espaço reservado ao bloco. Por causa da aglomeração, muitas pessoas subiram nos banheiros químicos e andavam sobre eles na tentativa de fugir da confusão. Teve muito empurra-empurra e algumas pessoas passaram mal. Em dado comento, o cordão de isolamento quase encostou no caminhão.

Limitação de público começou antes da finalização do Bloco das Gloriosas, que teve pessoas subindo nos banheiros químicos para fugir da aglomeração. Foto: TABA BENEDICTO / ESTADAO

Grades de uma rua lateral que estava com o acesso fechado precisaram ser abertas para dar vazão às pessoas que estavam espremidas.