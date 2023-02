Carnaval de SP 2023: blocos infantis também levam folia às crianças; confira os locais

Em São Paulo, 511 blocos estão inscritos para desfilar pelos próximos três finais de semana, que começam a partir deste sábado, 11, e se encerram no domingo, 26, no pós carnaval. E se os foliões mais experientes e assíduos estão ansiosos para voltar a curtir a festa na capital paulista depois de três anos - pausa estabelecida por conta da pandemia de covid-19 -, há também aqueles que estão começando a pegar o espírito carnavalesco e dando os seus primeiros passos na folia: as crianças.

Elas também têm os seus espaços garantidos para curtir o carnaval este ano. São blocos infantis nas praças e ruas paulistanas, além de atrações em espaços fechados espalhados pela cidade, que prometem alegrar os pequenos com desfile de fantasias, brincadeiras e muita música.

Bloco Infantil no Tatuapé, zona leste de São Paulo. Foto: Divulgação

As opções são válidas para os pais e mães foliões, que querem participar da festa, mas estão preocupados em levar os filhos menores aos blocos mais tradicionais, que costumam ser mais voltados para o público adulto e aglomerar muitas pessoas.

O Estadão preparou uma lista com blocos e alguns locais com eventos próprios para o público infantil.

Festas e blocos infantis (em locais fechados)

Bloquinho do Família no Parque (Parque Villa Lobos)

Data: 11, 12, 18, 19, 20, 21 e 25 de fevereiro

Horário: Das 10h às 18h

Atrações: No final de semana pré-carnaval, 11 e 12 de fevereiro, a organização do evento prevê realizar o bloquinho Infantil do Família no Parque,além de desfiles, jogos e disputas de dança.

No feriado de carnaval, haverá o Carnaval das Cores, uma atração inédita para crianças e adultos que conta com o uso da tinta em pó colorida, e desfile de fantasia. Os organizadores informam que a tinta é testada e dermatologicamente aprovada. No período de pós-carnaval, está agendado o Bloco Faz de Conta, inspirado no desenho “O show da Luna.

Preços: atrações carnavalescas são gratuitas, mas a tinta em pó para as brincadeiras custa R$ 15. As atrações fixas custam a partir de R$ 8, e um combo com 10 bilhetes sai pelo valor de R$ 60.

Tatuzinho Kids (Tatuapé)

Data: 11 e 12 de fevereiro (Pré-Carnaval); das 14h às 18h - Local: shoppings Metrô Tatuapé (Rua Domingos Agostim, 91 - Portaria 2) e Metrô Boulevard Tatuapé (Rua Gonçalves Crespo, 78 - Portaria 3)

Atrações: Para animar as crianças, organizadores do bloco vão levar para o evento um mini trio elétrico, onde o DJ Palhaço vai garantir a música para os pequenos. Haverá também a bateria infantil do bloco, com a presença de bonecos de perna de pau e fanfarra. Pula-pula, piscina de bolinha, cama elástica, pintura facial e tatuagem temporária também são algumas das atrações que vão estar disponíveis para as crianças que comparecerem ao Tatuzinho Kids.

Preço: Entrada gratuita

Fundado em 2019, Tatuzinho Kids volta a realizar o seu bloquinho infantil para as crianças nos dias 11 e 12 de fevereiro. Foto: Tatuzinho Kids/Divulgação

Kids Club fevereiro (Alpha Square Mall - Alphaville, Barueri)

Data: 18 e 19 de fevereiro

Horário: Das 13h às 17h

Atrações: No sábado de carnaval, 18 de fevereiro, o espaço Kids Club vai promover uma série de brincadeiras e atrações carnavalescas para as crianças, com bloquinho com marchinhas, distribuição de confetes e serpentinas. A programação do shopping também vai contar com uma atração para os adultos, com apresentação de uma escola de samba, no domingo, 19.

Preço: Gratuito

Blocos de Rua de São Paulo voltados para crianças

Bloco Sainha de Chita (Lapa)

Data: 11/02 (Pré-carnaval); Horário: 10h - 15h - Concentração no entorno da Praça Rio dos Campos; Estilo de música: brasileira e infantil.

Fraldinha Molhada (Aricanduva, Vila Formosa, Carrão)

Data: 12/02 (Pré-Carnaval); Horário: 10h - 15h - Concentração: R. José Oscar de Abreu Sampaio, 310, 312 e 315; Estilo de música: infantil e marchinha de carnaval

Bloquinho Gente Miúda (Lapa)

Data: 19/02 (Carnaval) Horário: 10h - 15h - Concentração na Avenida Prof. Alfonso Bovero 522; Estilo de música: infantil.

Charanguinha do França (Sé)

Data: 25/02 (Pós-Carnaval) Horário: 10h - 14h - Concentração na R. Major Sertório 573; Estilo de música: clássicos e infantil.

Berço Elétrico (Vila Mariana)

Data: 19/02 (Carnaval) Horário: 10h - 15h - Concentração na Praça Rosa Alves da Silva; Estilo de música: Marchinhas, infantis e tradicionais

Bloquinho Carnavalesco Lule (Casa Verde)

Data: 11/02 (Pré-Carnaval) Horário: 13h - 18h - Concentração na Rua Pe. Estanislau de Campos; Estilo de música: infantil