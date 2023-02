Carnaval de SP 2023: Primeiro dia de desfiles no Anhembi; veja fotos

O carnaval é uma festa, mas também uma batalha para mostrar quem melhor defende seu pavilhão. Pensando nisso, a Independente Tricolor abriu nesta sexta-feira, 17, os desfiles de São Paulo com o enredo Samba no pé, lança na mão, isso é uma invasão!. Como já é tradição no carnaval paulista, a escola que abre as apresentações é a que ficou na segunda colocação do Grupo de Acesso no ano anterior. O desfile também marcou o retorno das apresentações das escolas no tradicional mês de fevereiro depois de dois anos. Em 2021, o carnaval foi suspenso por causa da pandemia e, em 2022, as agremiações se apresentaram em abril.

Se apoiando na mitologia grega, a Independente Tricolor construiu o seu desfile usando a vitória dos gregos sobre os troianos na Guerra de Tróia para fazer uma associação com as vitórias e as conquistas dos territórios. O tema foi também uma referência ao retorno da escola ao Grupo Especial, de onde caiu em 2018.

Independente Tricolor levou para a avenida o enredo “Samba no pé, lança na mão, isso é uma invasão!” Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

Destaque para a comissão de frente, Duelo dos Deuses, que levou para a passarela uma referência a missão do Deus Apolo de evitar guerras, antecedendo a Guerra de Tróia que, segundo a mitologia grega, durou cerca 10 anos, entre 1.300 e 1.200 a.c. O público, animado, lotou as arquibancadas do Anhembi. A escola arrancou aplausos quando a bateria suspendeu a batucada por alguns segundos, permitindo que o samba-enredo fosse cantado à capela pelos foliões.

Já a escola Acadêmicos do Tatuapé levou o enredo Tatuapé canta Paraty. Do caminho do ouro à economia azul. Patrimônio mundial, cultura e biodiversidade. Paraty, cidade criativa da gastronomia.

Para pesquisadores, as escolas de samba vivem um momento de volta às raízes e de valorização da origem negra. O enredo da Rosa de Ouros é Kindala! Que o amanhã não seja só um ontem com um novo nome, com diferentes momentos histórico de protagonismo da população negra, principalmente na contemporaneidade.

Na Gaviões da Fiel, samba-enredo Em Nome do Pai, dos Filhos, dos Espíritos e dos Santos… Amém! é assinado pelo professor de filosofia André Christian Dalpicolo. Compositor há mais de 20 anos, o paulistano é autor de mais de 50 sambas-enredos de agremiações carnavalescas espalhadas pelo Brasil.

Desfile das Velhas Guardas abriu a noite de festa no Sambódromo do Anhembi. Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO

Um pedaço do Rio de Janeiro no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, com a escola Acadêmicos do Tatuapé. Foto: Nelson Almeida/AFP

Sob muita chuva, Barroca Zona Sul levou ao Anhembi enredo sobre os índios guaicurus, nome de uma população indígena do Pantanal Foto: Werther Santana/Estadão

Nossa Senhora Aparecida no desfile da Vila Maria. A escola levou ao Sambódromo a história da agremiação e os enredos feitos ao longo dos anos. Foto: Sebastião Moreira/EFE Foto: Sebastião Moreira/EFE

Carro com a 'proteção' de Zumbi dos Palmares no Anhembi. Resistência negra é o tema da Rosas de Ouro em 2023. Foto: Sebastião Moreira/EFE Foto: Sebastião Moreira/EFE

Tom Maior: a sexta escola a desfilar no Anhembi homenageia as mães pretas ancestrais. Foto: Werther Santana/Estadão

Veja abaixo a programação dos desfiles do grupo especial de São Paulo:

17 de fevereiro (sexta-feira)

20h30 – Desfile das velhas-guardas de São Paulo

23h15 – Independente Tricolor

00h20 – Acadêmicos do Tatuapé

01h25 – Barroca Zona Sul

02h30 – Unidos de Vila Maria

03h35 – Rosas de Ouro

04h40 – Tom Maior

05h45 – Gaviões da Fiel

18 de fevereiro (sábado)

20h30 – Afoxé Filhos da Coroa de Dadá

22h30 – Estrela do Terceiro Milênio

23h35 – Acadêmicos do Tucuruvi

00h40 – Mancha Verde

01h45 – Império de Casa Verde

02h50 – Mocidade Alegre

03h55 – Águia de Ouro

05h00 – Dragões da Real