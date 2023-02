Carnaval de SP 2023: Segundo dia de desfiles no Anhembi; veja fotos

No segundo dia de apresentações da escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo, coube à novata Estrela do Terceiro Milênio, representante do Grajaú, no extremo sul paulistano, levantar pela primeira vez o público, com muito humor.

Campeã do Acesso, a “caçula” do Grupo Especial mostrou muita garra e força da comunidade – na pista e na arquibancada. Não faltaram referências às diversas pessoas, no Brasil e no mundo, que fizeram rir diversas gerações. O riso dos carnavalescos, porém, foi ameaçado por alguns minutos por causa de uma falha em um equipamento de um dos carros alegóricos da agremiação.

Estrela do Terceiro Milênio levou o humor para o Anhembi e levantou o público pela primeira vez Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO

O problema, que foi resolvido ainda na concentração, levou a escola a atrasar cerca de 15 minutos para entrar na passarela do samba. Mas, o atraso não deve levar à penalização porque a terceira sirene (que marca o início oficial) ainda não havia sido acionada.

Um destaque foi trazer a era mais contemporânea da comédia, incluindo nas alegorias desenhos animados e emojis, símbolos usados na comunicação digital e frequentemente adotados nas redes sociais. O enredo do riso e da risada também atraiu artistas do humor para desfilar com a Estrela do Terceiro Milênio, com destaque para Marcelo Adnet. Paulo Gustavo, vítima da covid-19 em 2021, esteve entre os homenageados na pista.

No início da madrugada, Bezerra da Silva foi “trazido” ao sambódromo pela Acadêmicos do Tucuruvi. O artista pernambucano, que viveu nos morros e ruas do Rio, se tornou referência do samba. E por meio dele, falar dos “Silvas” que existem por todas as partes do Brasil.

Veja abaixo a programação dos desfiles do Grupo Especial de São Paulo:

22h30 – Estrela do Terceiro Milênio

23h35 – Acadêmicos do Tucuruvi

00h40 – Mancha Verde

01h45 – Império de Casa Verde

02h50 – Mocidade Alegre

03h55 – Águia de Ouro

05h00 – Dragões da Real