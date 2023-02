Carnaval de SP 2023 tem bloco da Daniela Mercury: ‘Enquanto me deixarem cantar, eu vou’; veja fotos

“Enquanto me deixarem cantar hoje, eu vou cantar”. Foi nesse clima que a cantora Daniela Mercury iniciou neste domingo, 26, o desfile de trio elétrico que desce a Rua da Consolação, na região central de São Paulo. No cortejo, ela celebrou seus 40 anos de carnaval, homenageou as colegas Gal Costa, que morreu no ano passado, e Rita Lee, que está internada, brincou com os foliões (na rua e nas janelas dos prédios do entorno) e até com os funcionários que trabalhavam na obra do Metrô.

O cortejo do bloco Pipoca da Rainha começou às 14 horas. Embora fosse prevista para 19 horas a dispersão dos foliões, a festa no centro se estendeu até quase 20h30.

Bloco desfila pela região central de São Paulo na tarde deste domingo Foto: Ítalo Lo Re

Figura tradicional do encerramento da folia de rua paulistana, a artista da Bahia volta mais uma vez para um dos últimos blocos deste ano. Em cima do trio, ela aproveitou para relembrar um show marcante na cidade, há mais de três décadas.

Sob sol forte, a musa do carnaval neste domingo começou o cortejo mandando um abraço para a roqueira Rita Lee, de 75 anos, internada em um hospital de São Paulo. “Que ela continue a produzir sua arte. Ela é essencial para nós todos”, disse. (via @EstadaoSaoPaulo) 🤳: @lore_italo pic.twitter.com/8ZTDaZ5cfF — Estadão 🗞️ (@Estadao) February 26, 2023

“Aquele foi um momento de florescimento, de renascimento”, disse ela, sobre a apresentação que levou uma multidão ao vão do Museu de Arte Moderna de São Paulo (Masp) em 1992. “Hoje é um momento de celebração ao carnaval, a tudo isso.”

Daniela Mercury posa com dançarinos antes da apresentação no centro de SP Foto: Ítalo Lo Re

Continua após a publicidade

Enquanto a cantora atendia a imprensa em cima do trio antes do cortejo, o público, bastante animado, não parava de destinar palavras de afeto à artista. Em dado momento, a multidão gritou em coro: “Libera a Daniela.” Ela, vestida toda de vermelho, acenou de volta com empolgação.

Sob sol forte, a musa do carnaval neste domingo começou o cortejo mandando um abraço para a roqueira Rita Lee, de 75 anos, internada em um hospital de São Paulo desde sexta-feira, 24. “Que ela continue a produzir sua arte. Ela é essencial para nós todos”, disse.

O cortejo também rendeu homenagens à cantora Gal Costa, que morreu em novembro do ano passado. Quando o trio chegava ao começo do Cemitério da Consolação, Daniela interpretou a música Festa de Interior, com gritos de “Viva Gal” entre os versos.

O repertório também teve famosos hits de carnaval, como We Are Bahia, de Nizan Guanaes, e Chuva, Suor e Cerveja, de Caetano Veloso. “Viva a democracia! Viva o nordeste!”, exaltou a cantora durante um dos momentos do cortejo.

Ao público, a cantora disse que o Pipoca da Rainha deste ano marca 40 anos de carreira em cima de trios elétricos. “Subi no trio pela primeira vez em 1983″, disse ela, exaltando o papel dos blocos Ilê Ayê e Oludum na arte brasileira. “(O bloco afro) Virou uma força enorme cantando, em ações afirmativas contra o racismo.”

Daniela exaltou ainda o Centenário da Semana de 1922, celebrado no último ano. “Somos filhos da Tropicália, da Semana de 22, mas celebrando nossas raízes com a cultura popular brasileira”, disse. Enquanto o bloco descia a rua, moradores e frequentadores de comércios da Consolação disputavam espaço nas janelas para acompanhar as músicas.

O trio O Canto da Cidade tem dois patamares: um superior, onde Daniela dançou com os bailarinos na maior parte do tempo, e um mais baixo, que abrigou a banda da cantora.

Continua após a publicidade

Durante o cortejo, a cantora desceu em alguns momentos para ficar ao lado da banda e mais próxima do público. Pediu também para que a produção aproximasse a corda que delimitava o espaço dos foliões nesse momento. “São Paulo está parecendo Salvador, coisa linda”, disse.

A cantora também interagiu com trabalhadores que estavam na Rua da Consolação. Em momento inusitado, após ver pessoas trabalhando em estação da Linha Laranja do Metrô, prevista para ser concluída em 2025, acenou com bom humor. “Para a galera que está trabalhando ali, vamos dar um ‘oi’. Oi, turma!”, disse.

Era pouco mais de 19h quando o trio ainda passava pela Estação Higienópolis-Mackenzie. A produção teve de acelerar o cortejo na reta final pelo atraso, a ponta de a cantora dizer: “Esse trio está muito rápido, bem paulistano esse trio”.

Como os banheiros químicos ficavam na própria Rua da Consolação, foliões relataram dificuldade para formar filas e organizar a entrada. O bloco dispersou somente por volta de 20h20, após a cantora fazer sequências de músicas de reggae, rock e interpretar o Hino Nacional.

O carnaval de rua de São Paulo, com cerca de 500 blocos, encerrou neste domingo sua programação. Foi a primeira vez que os desfiles foram realizados na época carnavalesca desde 2020, quando a pandemia da covid-19 começou no Brasil.