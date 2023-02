Carnaval longe dos blocos: Veja dicas de viagem para descansar e relaxar no feriado

São Paulo entrou de vez na rota dos foliões. Junto com o Rio de Janeiro e Salvador, a capital paulista está entre os destinos brasileiros mais buscados pelos viajantes para o próximo feriado neste ano. Enquanto tem gente montando a programação do carnaval conforme os horários de saída dos blocos e das escolas de samba, outros preferem sessões de ioga e meditação como alegoria na busca por autoconhecimento e autocuidado, distante de espaços lotados.

Por cidades paulistas, existem muitos lugares que também prometem uma enorme descarga de energia, porém nos quais a folia é silenciosa. Quando o estilo é bem zen, o baile é de mantras e o enredo se desenvolve em atividades detox. No entanto, se você deseja apenas diminuir a cadência dos dias, hotéis cuidam da harmonia proporcionando momentos de tranquilidade em meio à natureza.

Aqui você encontra sugestões no Estado de São Paulo e duas já no Rio de Janeiro, localizadas no caminho entre as duas capitais. Para quem busca opções mais distantes, o Portal Meu Retiro reúne organizações e profissionais de todo o País que oferecem desde práticas de meditação e ioga até cursos e terapias holísticas. O interesse por um carnaval introspectivo não é um movimento isolado. Com a pandemia, aumentou a busca por autoconhecimento, diminuindo o preconceito que algumas pessoas ainda tinham em relação ao tema, segundo Daniela Coelho, CEO do Meu Retiro.

“O isolamento social obrigou muitas pessoas a ficarem mais na presença delas mesmas, algo que ocorria bem raramente. Acabamos obrigatoriamente tendo que lidar com os nossos medos, inseguranças e comportamentos sem as distrações que tínhamos antes, como encontros, cinema, festas e excesso de estímulos externos”, explica a CEO do marketplace. “Isso abriu espaço para o despertar da consciência e novos propósitos de vida. As pessoas querem ter melhores relacionamentos com quem está à sua volta e principalmente com elas mesmas”, afirma Daniela.

Correria mesmo só na hora de reservar porque faltam poucos dias para o carnaval e muitos desses espaços contam com poucas acomodações. Veja a seguir ideias que podem render uma boa evolução (pessoal).

ZenGaia (Brotas)

Oficina de mandala, musicoterapia e taroterapia estão na programação do retiro da Gaia Pousada Holística, em Brotas, distante em torno de 250 km de São Paulo. Ao longo dos dias, o grupo irá trabalhar os quatro elementos, com meditação ao despertar (ar), banho de floresta (terra), sessão na piscina (água) e vivência na fogueira (fogo). De 17 a 21/2. Duas pessoas por R$ 4.800, com alimentação e acomodação em chalé duplo. Site: gaiapousadaholistica.com.br.

Templo Do Ser (Ilhabela)

Ilhabela (cerca de 210 km da capital) não é exatamente o lugar que alguém pensaria em passar um carnaval zen. Mas o intuito aqui não é encontrar ninguém mais do que a si mesmo. A proposta do Templo Do Ser para essa imersão é desintoxicar corpo, mente e alma, numa reconexão com a própria energia. Ao lado de ioga dance e massagem detox, o rol de atividades prevê uma aventura rumo à isolada Praia de Castelhanos (de lancha num dos sentidos e de jipe no contrário). De 17 a 21/2. Desde R$ 4.719,48 por pessoa. Site: meuretiro.com.br.

Fazenda Santa Vitória (Queluz)

A intenção é se desconectar em meio à natureza. A Fazenda Santa Vitória, em Queluz (cerca de 250 km da capital), oferece aos hóspedes trilhas para caminhada, cachoeira e bicicletas. No Espaço Ybyrá, há aulas de ioga, duas saunas, caldário e piscina aquecida. Terapias corporais e passeios a cavalo não estão incluídos no valor da hospedagem. O hotel mantém uma agenda para fins de semana e feriados em que distribui as refeições por diferentes pontos da fazenda, dependendo das condições climáticas. Essas experiências podem ser, por exemplo, um almoço no Rancho da Cachoeira e uma pizzada com música no haras. De 17 a 22/2. Para casal, desde R$ 15 mil, com pensão completa (bebidas alcoólicas à parte). Site: fazendasantavitoria.com.br.

A Fazenda Santa Vitória, em Queluz (cerca de 250 km da capital), oferece aos hóspedes trilhas para caminhada, cachoeira e bicicletas. Foto: Fazenda Santa Vitória

Templo Taikanji (Pedra Bela)

O Retiro de Meditação e Silêncio se baseia na meditação sentado (zazen), na mesma prática andando (kinhin), no trabalho comunitário (samu), no ritual das refeições com oriyoki (tijelas de buda) e, eventualmente, no exercício da ioga. Os participantes irão permanecer calados durante todas as atividades no Templo Zen-Budista Taikanji, em Pedra Bela (em torno de 140 km da capital). A alimentação é ovo-lacto-vegetariana, com opções 100% vegetais e predominantemente orgânicas. O fundador do templo, Enjo Sensei, fez seu iniciamento monástico em 1995, sob a orientação da Monja Coen. De 18 a 21/2. Desde R$ 1.717 por pessoa, com atividades e refeições. Site: taikanji.com.br.

Prana Prana (Mairiporã)

Práticas diárias de ioga com meditação e alimentação vegetariana estão previstas no Retiro de Carnaval com ioga e Meditação do Prana Prana, em Mairiporã. Pertinho de São Paulo, a cerca de 45 km, o espaço propõe o cuidado com corpo e mente e o aprendizado de ferramentas para lidar melhor com o dia a dia. De 17 a 21/2. Oferece o programa com hospedagem em dormitório (duas parcelas de R$ 750 por participante) ou sem hospedagem (duas vezes de R$ 500). Site: pranaprana.org.

Lake Vilas Charm Hotel & Spa (Amparo)

Cercada por mata nativa, a propriedade de luxo reúne lagos naturais, trilhas ecológicas, cachoeira e piscinas natural e aquecida. O hotel em Amparo, distante em torno de 130 km da capital, dispõe ainda de pranchas de stand-up paddle, bicicletas para passeios e slackline. Os hóspedes podem usar a sala de meditação de vidro, localizada sobre um riacho, para momentos de maior introspecção. Piquenique em área externa e tratamentos do spa são cobrados à parte – há massagem ayurvédica (baseada nos conceitos da terapia alternativa da Índia) e shiatsu (técnica chinesa). As acomodações são amplas casas com varandas. Três diárias, com entrada em 17 ou 18/2, para casal a R$ 11.310, com café da manhã incluído. Site: lakevilas.com.br.

Meditação com Nisargan (São Francisco Xavier)

O carnaval será dividido em duas partes. Na primeira, o participante fará um curso completo de meditação, aprendendo conceitos e técnicas do Método de Meditação Fluir Consciente. Na segunda, irá aprofundar a experiência para se sentir seguro para continuar com a prática depois do feriado, na sua vida cotidiana. De 17 a 21/02. Desde R$ 2.384,68 por participante. Site: meuretiro.com.br.

JW Marriott São Paulo

São Paulo não atrai apenas foliões para os blocos de rua. Pensando nos hóspedes à procura de um carnaval de bem-estar, o JW Marriott criou o programa Reconecte-se. O pacote inclui menu de tratamentos do SPA by JW, que usa óleos essenciais e produtos brasileiros veganos e orgânicos. Prevê tratamentos faciais de 60 minutos no sábado, aulas de ioga e meditação no domingo e massagens de 60 minutos na segunda. Primeiro empreendimento de luxo da Marriott International na capital, o hotel fica no Parque da Cidade. Para duas pessoas, a partir de R$ 2.315 a diária, com café da manhã e um drink. Site: marriott.com.br.

No Rio

Entre as duas capitais carnavalescas, já no Estado do Rio, a folia zen mistura aromas, sons e autocuidado. O Jardim Ecológico Uaná Etê, no Vale do Café (município de Engenheiro Paulo de Frontin), abre todos os dias do feriado; entrada a R$ 160 para até duas pessoas, com direito a passeio guiado às 10h30 ou 14h30. Para se hospedar no espaço (duas pernoites para casal desde R$ 3.745, com café; uanaete.com), há opções como a Suíte Contrabaixo, com canto de pássaros das florestas brasileiras como trilha sonora, e a Casa Quaresma, com plantas consideradas sagradas por tradições afro-brasileiras (por exemplo, Espada de São Jorge e Lírios da Paz), responsáveis por absorver toxinas e limpar o ar para um sono melhor.

O Spa Rituaali fica perto do Parque Nacional de Itatiaia, em Penedo, no Rio de Janeiro. Foto: Alexandre Franca Fotografia

No programa do Rituaali Clínica & SPA, em Penedo, estão aulas de dança, hidroginástica, pilates, atendimento de médicos e workshops dedicados a psicoterapia, gastronomia e espiritualidade. O spa (rituaali.com.br) fica perto do Parque Nacional de Itatiaia e foi criado a partir dos princípios da Medicina Comportamental e da Medicina de Estilo de Vida, que surgiu nos Estados Unidos com um grupo liderado pelo médico Edward Phillips, da Universidade de Harvard. De 19 a 26/2, a partir de R$ 13.196,25 por pessoa em quarto duplo, com café da manha, almoço e jantar.